"Un violador en tu camino", una verdad reprimida en todo el mundo

SANTIAGO. Cuatro mujeres del colectivo feminista LasTesis, del puerto chileno de Valparaíso, prepararon una performance con el perfil bajo y local que caracteriza a estos grupos artísticos, sin imaginar jamás que su baile con un potente mensaje contra la violencia machista tendría un eco masivo en Latinoamérica, Francia, Turquía y Barcelona.

Mirando de frente, en filas y con voz firme, decenas de miles de mujeres han replicado esta canción escrita en español que empezó su recorrido mundial impulsado por los videos que desde las redes sociales empezaron a viralizarse el 20 de noviembre cuando se presentaron en las calles de Valparaíso, un puerto a 120 kilómetros de Santiago, adonde cinco días después traerían su intervención en el marco de manifestaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En menos de 48 horas, “Un violador en tu camino” se había adaptado al francés y se representaba en las calles en Londres, Bogotá, Buenos Aires o Ciudad de México en un desafío claro y pacífico a la cultura machista. En redes sociales su estribillo también sirvió para que miles de mujeres revelaran sus propias historias de abusos:

“Y la culpa no era mía (Tenía 5 años), ni dónde estaba (en la escuela) ni cómo vestía (uniforme)... el violador eres tú”, escribió en un tuit una de las tantas mujeres que contó su drama con un tema que también plantea que “el patriarcado es un juez que nos castiga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves”.

LasTesis prepararon esta intervención como una obra mayor dentro de una intervención artística sobre la violación y resolvieron adelantar su estreno después de las denuncias de abuso policial hacia mujeres en el marco de las protestas sociales que estallaron en Chile el 18 de octubre.

“Esta canción deriva y se transforma en esta performance a partir de un llamado que hacen distintas artistas escénicas y escénicos de Valparaíso de generar intervenciones en las calles”, explicó el colectivo al semanario chileno The Clinic.

Casi dos semanas después de su estreno, sus creadoras están sorprendidas por el impacto mundial de su propuesta pero no de la forma en que se transformó en un mensaje universal.

“Al parecer, mundialmente percibimos las mismas sensaciones por sobre nuestros cuerpos y experiencias de vida y finalmente esto se transforma como en un gran canto”, agregó el grupo compuesto por las artistas Sibila Sotomayor y Dafne Valdés, la diseñadora Paula Cometa y la vestuarista Lea Cáceres, todas de 31 años.

Convocadas por las redes sociales, a través de la consigna “LasTesisSenior”, miles de mujeres, en su mayoría de más de 40 años, volvieron a reunirse el miércoles de la semana pasada en Santiago para hacer la coreografía.

“Se escucharon gritos entre medio, fuera de la intervención, alusivos a experiencias propias y eso es muy impactante”, relató Jacqueline Saintard, una economista de 66 años, que participó de la performance que reunió a unas 10 mil personas en Santiago, según la Intendencia.

“Esta es una verdad que está reprimida en todas partes del mundo. Las mujeres somos maltratadas en todas partes del mundo, y hay una ley de silencio en la mayoría de los hombres del mundo”, afirma Carmen, una bióloga de 60 años, al explicar las razones que la llevaron a participar de esta intervención artística.

Como un gran grito de desahogo, se multiplican las confesiones públicas de abusos, que dan cuenta de la extensión de la violencia machista.

Francisca demoró 14 años en denunciar a quien abusó de ella a los ocho. Después de que miles de mujeres salieran a las calles para corear a viva voz el mensaje contra la violencia de género, se armó de coraje y escribió un largo mensaje en Facebook en el que narra cómo un exnovio de su madre abusó de ella.

“Y la culpa no era mía (siete años), ni dónde andaba (hijo mayor de la señora que me cuidaba) ni cómo vestía (ropa de día). Escribir este tuit me costó 26 años”, afirma “MamáGamer”, en una fórmula que se multiplicó en las distintas redes sociales de Chile y de otros países sirviéndose de un estribillo de LasTesis.

“Es devastador ver que las problemáticas que se tratan en esta canción siguen aún siendo transversales a nivel social, aquí y un poco en todos lados”, indicaron LasTesis en su declaración escrita, abrumadas por la atención mediática que viven estos días.