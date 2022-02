Usuarios rusos de Twitter señalan acceso restringido en la red social

Este sábado, una cuenta oficial de Twitter señaló que en Rusia, diversos usuarios reportaron que la aplicación en el país tiene acceso restringido a la red social.

“Somos conscientes de que Twitter está restringido para algunas personas en Rusia y estamos trabajando para mantener nuestro servicio seguro y accesible”, mencionó la plataforma.

We’re aware that Twitter is being restricted for some people in Russia and are working to keep our service safe and accessible. — Twitter Support (@TwitterSupport) February 26, 2022

Esta restricción se suma a la del día de ayer a Facebook, que de acuerdo con el regulador estatal de las comunicaciones en Rusia, la plataforma de Zuckerberg había ignorado sus demandas de levantar las restricciones a cuatro medios de comunicación rusos en su plataforma: la agencia de noticias RIA, la red de televisión Zvezda del Ministerio de Defensa y los sitios web gazeta.ru y lenta.ru.

"De acuerdo con la decisión de la Fiscalía General, a partir del 25 de febrero, Roskomnadzor está imponiendo restricciones parciales de acceso a la red social Facebook", dijo el regulador, Roskomnadzor, en un comunicado.

Por su parte, Nathaniel Gleicher, director de política de seguridad de la red social, señaló que dentro de Facebook se restringió la actividad de los medios estatales rusos en su plataforma, teniendo como medida el no poder anunciarse ni ganar dinero con sus actividades, en reacción a la invasión de Ucrania.

"Estamos prohibiendo a los medios estatales rusos gestionar anuncios o monetizar en nuestra plataforma en cualquier lugar del mundo", añadió el directivo de Facebook.

La matriz de Facebook, Meta, había indicado antes que Rusia iba a perturbar sus servicios con restricciones por negarse a dejar de verificar información y colocar advertencias al contenido publicado por sus medios.

La invasión de Ucrania dio lugar a un estallido de noticias falsas en internet, sobre todo en las redes sociales, un fenómeno que se ha vuelto recurrente cada vez que hay una guerra.

"Ayer, las autoridades rusas nos ordenaron que dejáramos de verificar y alertar sobre el contenido publicado por cuatro medios de comunicación controlados por el estado ruso", escribió Nick Clegg, vicepresidente de Meta.

"Nos negamos. Como consecuencia, anunciaron que restringirían el acceso a nuestros servicios", agregó.

Con información de AFP y Reuters