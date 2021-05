Vacunarán contra Covid-19 en el metro de Nueva York

La ciudad de Nueva York ofrecerá vacunas de coronavirus en algunas de las principales estaciones de metro y de trenes esta semana en un esfuerzo por impulsar la campaña de inmunización, que se ha ralentizado en las últimas semanas, informó este lunes el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

Las autoridades desplegarán instalaciones temporales en varias de las estaciones más importantes del metro, como Grand Central Terminal y Penn Station, en Manhattan; Broadway Junction, en Brooklyn; 179th Street, en Queens, y East 180th Street, en El Bronx, donde se ofrecerá la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson.

También estarán presentes en la estación de Hempstead del Long Island Rail Road, que conecta la ciudad de Nueva York con la región de Long Island, y en la estación de Ossing del Metro-North, un sistema que conecta con la región septentrional del estado de Nueva York.

Junto a la vacuna, los pasajeros también recibirán un billete de metro o de tren gratis.

"Vas a entrar a la estación de metro de todas maneras. Vas a caminar frente a un centro de vacunaciones. Es una vacuna de una sola dosis", expuso en una rueda de prensa Cuomo, que explicó que se trata de una de las iniciativas que están probando para aumentar el número de personas vacunadas.

"Tenemos muchas teorías y las vamos a testar", agregó el gobernador, que apuntó que aunque la gente mayor se vacunó rápidamente, el sector más joven de la población no se está dando tanta prisa.

Además, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que se regalarán entradas gratis al zoológico de El Bronx, los Jardines Botánicos de Nueva York, el Acuario de Nueva York o el Lincoln Center a todos aquellos que se inmunicen.

"Tenemos que hacer que sea más fácil, que sea más divertido, y que sea más local", dijo De Blasio sobre las vacunaciones en otra comparecencia ante la prensa.

Mientras, Cuomo anunció también este lunes que tanto la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, en inglés) como la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, en inglés) requerirán a partir de este otoño a los estudiantes que quieran acudir a clases presenciales que estén vacunados.

"Animo a todas las universidades privadas que también requieran de vacunaciones", agregó.

Actualmente, más de un 48% de la población del estado de Nueva York o 9.6 millones de personas han recibido al menos una vacuna, mientras que casi un 40% o 7.8 millones de personas han completado el proceso de inmunización.