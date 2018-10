Vamos a trabajar bien juntos, dice Trump tras llamada con AMLO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que este miércoles sostuvo una llamada telefónica con el próximo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

A través de Twitter, Trump escribió: "Acabo de hablar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de México. Gran llamada, vamos a trabajar bien juntos!".

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de octubre de 2018

Al respecto, Larry Rubín, representante del Partido Republicano en México, señaló que "se está desarrollando una cercanía importante para los dos países".

Se está desarrollando una cercanía importante para los dos países entre @realDonaldTrump y @lopezobrador_ / An important bond is being developed between both President Trump and President-elect López Obrador https://t.co/PZubPkrHUu — Larry D. Rubin (@lrubin) 3 de octubre de 2018

Tras concretarse el acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), López Obrador reconoció la actitud tolerante y abierta de Trump para lograr el tratado.



Además, presumió que "ya pasamos una prueba importante, todavía no hemos tomado posesión y se logró crear un acuerdo importante".

En el tratado trilateral se incluyeron las tres propuestas que el equipo del tabasqueño consideró eran prioritarias para una renegociación justa para nuestro país: el aumento salarial, la soberanía petrolera y la certidumbre de inversión a mediano y largo plazo.

Asimismo, dijo que el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió a la residencia oficial de Los Pinos cuando la renegociación se tornó difícil a fin de cabildear con los negociadores estadounidenses.