Resurge en el Vaticano escándalo de lobby gay

Ciudad del Vaticano.- “Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano”. Es el titulo de un libro de próxima publicación, que seguramente suscitara debates y controversias. Ocho de cada diez curas es homosexual, revela el autor del volumen, el periodista francés Frederic Martel, el cual necesito de cuatro anos de difícil y reservada labor para realizar alrededor de 1.500 entrevistas en el Estado pontificio, a cardenales, obispos, nuncios apostólicos, guardias suizas, sacerdotes, seminaristas y simples empleados. Algunos son mencionados con nombre y apellido y otros prefirieron el anonimato. .

Es mas, el libro revela que a menudo, entre los curas, quien es mayormente homofóbico, esconde en realidad una doble vida gay.

La noticia, que confirmaría, una vez mas, la existencia de una ‘lobby gay’ en el Vaticano, fue difundida el jueves pasado por el diario romano “Il Messaggero”.

El cotidiano recuerda que el Papa Francisco quiso tal vez “archivar” este tema, cuando durante un vuelo papal un periodista le pidió un comentario sobre la presunta ‘lobby gay’ en el Vaticano. “Si una persona es gay y busca a Dios...quien soy yo para juzgar?”. Esta respuesta de Francisco fue interpretada como una neta apertura al mundo gay.

Sin embargo, a pesar de otras señales en este sentido, se registraron algunos episodios contradictorios. Sucesivamente, monsenor Krzysztof Charamsa, ex-funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue despedido por el Vaticano por haber confesado que era homosexual y que tenia un compañero.

Esto sin contar que, el mismo Francisco ordeno una particular atención en la formación de los seminaristas, en particular con respecto a las tendencias sexuales, lo que podría confirmar que el argumento es ciertamente complejo.

Entrevistado en Paris por el “Corriere della Sera”, el autor del libro reitero que ”obviamente, el hecho de que algunos sacerdotes sean homosexuales no es una novedad”. Y precisa: “Lo que yo subrayo es que la homosexualidad en el Vatiacano y en la Iglesia en el mundo no es una excepción y concierne a la gran mayoría de los miembros de la Iglesia, y por esto es un pilar del sistema”. Es decir, la jerarquía “se sostiene gracias al poder del chantaje, porque todos lo saben pero no quieren traicionar a los demás porque traicionarían a si mismos”.

“El sistema de poder –puntualiza Frederic Martel- se construye sobre una mentira -la castidad de los sacerdotes-, y sobre una hipocresía –la negación publica a la homosexualidad, ampliamente practicada en privado”.

EMBAJADOR DEL VATICANO EN FRANCIA ACUSADO DE AGRESION SEXUAL

Que la Iglesia Católica no logre dejar atrás los escándalos sexuales, lo confirma la noticia según la cual el nuncio apostólico (embajador) en Francia, el obispo italiano Luigi Ventura, es objeto de una investigación judicial por las reiteradas “molestias” a danos de un joven funcionario del Ayuntamiento de Paris durante una ceremonia oficial, el pasado 17 de enero. Ventura, de 74 anos, desempeño el mismo cargo de nuncio en Canada, Chile y varios países africanos.

El Vaticano comunico que queda en espera de conocer los resultados de las investigaciones para adoptar eventuales medidas. (fin)