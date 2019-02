A Maduro le molestaron las preguntas, dice Jorge Ramos

El periodista de Univision Jorge Ramos confirmó que estuvo retenido con su equipo durante dos horas en el Palacio de Miraflores, en Caracas, después de que a Nicolás Maduro no le gustaran las preguntas que le hizo, al tiempo que le confiscaron todo el material y lo grabado.

En sus primeras declaraciones tras haber estado en Miraflores, Ramos confirmó todo lo dicho por Univisión y el Sindicato de Periodistas de Venezuela acerca de lo ocurrido.

"Teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y después de aproximadamente 17 minutos de entrevista a él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisioneros políticos y la crisis humanitaria que se está viviendo", relató a Univision.

Maduro se levantó de la entrevista después de que le mostrara unos vídeos de unos jóvenes comiendo de la basura.

"Inmediatamente uno de sus ministros, Jorge Rodríguez (comunicación), vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo", dijo Ramos.



"No tenemos nada", se lamentó el periodista, conocido en toda América Latina, que se caracteriza por un estilo incisivo que también le causó problemas en su día con el presidente de EE.UU., Donald Trump, por sus políticas antiinmigrantes.



"Más Confirmado: Estoy hablando con @jorgeramosnews. Él y los otros miembros del equipo fueron liberados. Los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a @NicolasMaduro fueron confiscados", dijo el periodista colombiano Daniel Coronell, presidente de la división de informativos de Univisión, en su cuenta de Twitter.



El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela también informó de que el equipo de Univision fue "liberado" y ya había abandonado el palacio presidencial.