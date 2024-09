Libros de Stephen King, vetados de escuelas en Florida; editoriales demandaron al estado

Importantes casas editoriales estadounidenses han demandado al estado de Florida por la prohibición de múltiples libros de las bibliotecas escolares. Las autoridades estatales señalaron que dicha acción está sustentada por la Ley HB 1467, la cual le permite a los padres decidir qué materiales pueden o deben consumir sus hijos en la escuela.

La controversial Ley HB 1467, firmada por Robert De Santis, gobernador de Florida, ha generado un problema legal para el estado sureño, pues grandes casas editoriales estadounidenses como Penguin Random House y Simon & Schuster han interpuesto una demanda a la entidad estatal, pues sostienen que dicha ley viola los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión.

Distintos autores y padres de familia que no están de acuerdo con la controversial ley, señalan que la decisión de "prohibir" un libro debe pasar por un filtro de profesionales capacitados y no por el criterio de los padres.

¿Qué dice la Ley HB 1467?

El sitio web del gobierno de Florida explica que dicha legislación tiene como finalidad preservar los derechos de los padres a tomar decisiones sobre los materiales a los que están expuestos sus hijos en la escuela.

El proyecto de ley establece límites de mandato de 12 años para los miembros de la junta escolarExplica el sitio web del Gobierno de Florida

Bajo esta ley, los distritos escolares de Florida deben permitir a los padres ver todos los libros en la biblioteca y aula de la escuela, siendo ellos los de la última palabra sobre la utilización de ciertos materiales didácticos. Por lo que, los profesores deben adaptarse al material permitido.

Stephen King se queja por "prohibición" de sus obras

Obras de autores como Stephen King, Ernest Hemingway y Maya Angelou han quedado vetadas de bibliotecas escolares, esto luego de que padres de familia consideraran que el contenido en distintas obras de dichos autores cuentan con contenido "sexual", por lo que los consideraron como "inapropiados".

El icónico escritor Stephen King, mostró su molestia a través de una publicación en la plataforma X, donde detalló que el estado de Florida vetó 23 de sus obras fueron "prohibidas" en bibliotecas escolares.

Florida has banned 23 pf my books.

What the fuck? — Stephen King (@StephenKing) August 31, 2024

La situación luce complicada para los autores, pues apenas en abril del presente año, DeSantis firmó un proyecto de ley el cual restringe las objeciones a los libros en las escuelas de Florida.

Finalmente, entre los acusados de la demanda interpuesta por casas editoriales, se encuentra Ben Gibson, presidente de la Junta de Educación del Estado de Florida.