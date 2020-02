Viceministro iraní de Salud da positivo al coronavirus

El viceministro iraní de Salud, Iraj Harirchi, forma parte de los infectados por el nuevo coronavirus, indicó el martes un responsable del ministerio.

"El test de Harirchi, viceministro de Salud, que estaba en la primera línea de frente luchando contra el coronavirus, dio positivo", anunció en Twitter Alireza Vahabzadeh, asesor de prensa del ministro de Salud.

Durante una rueda de prensa, el lunes, junto al portavoz del gobierno, Ali Rabii, Iraj Harirchi tosió varias veces y parecía estar sudando.

Durante esta conferencia, Harirchi refutó la afirmación de un diputado que sostenía que el nuevo coronavirus había provocado la muerte de 50 personas en la ciudad santa de Qom (centro), donde se registraron los primeros casos en el país.

Iraj Harirchi, Iran's deputy health minister, went on TV yesterday (left) to insist the Iranian government was getting the #coronavirus outbreak under control.



Today it was announced Harirchi himself has the virus. pic.twitter.com/dO0RgLyydk — Raf Sanchez (@rafsanchez) February 25, 2020

Este martes, Irán confirmó 34 nuevos casos de infectados y tres muertes más. Hasta ahora hay 95 personas contagiadas y 15 fallecidos en el país. Se trata del balance de víctimas mortales más elevado fuera de China, donde la epidemia ha provocado más 2 mil 600 muertes.