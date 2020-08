Detienen a adolescente que mató a dos manifestantes en protesta por Jacob Blake

Un joven de 17 años fue arrestado y acusado de homicidio el miércoles en relación con un tiroteo en el que murieron dos personas y una tercera fue herida, durante protestas después de que Jacob Blake, un hombre negro fuera baleado a quemarropa por la policía en Kenosha, Wisconsin el pasado 23 de agosto.

El ataque contra Blake, capturado en video, ha reavivado las protestas por el racismo y el uso de la fuerza por parte de la policía en Estados Unidos.

La tercera noche consecutiva de protestas en la ciudad de 100 mil habitantes, entre Milwaukee y Chicago, dejó un saldo de dos muertos y un herido por arma en la madrugada del miércoles en Kenosha, Wisconsin, informó la policía.

El sospechoso fue identificado como Kyle Rittenhouse, de 17 años, quien fue arrestado con una orden judicial de Illinois y acusado de homicidio intencional en primer grado en Kenosha, dijo un funcionario judicial del condado de Lake.

La policía de Antioch, Illinois, confirmó que un joven de 17 años había sido arrestado en relación con los disparos en Kenosha y que fue detenido bajo el sistema judicial del condado.

Este es el fulano Kyle Rittenhouse que ha sido ya formalmente acusado de matar a dos personas ayer durante las protestas en Kenosha. Un paramilitar de 17 años. 🤔 pic.twitter.com/ga16wrtWdm — denis (@denis58042159) August 26, 2020 Videos prove Kyle Rittenhouse was being chased and about to be attacked by rioters when he shot the perpetrator in self defense pic.twitter.com/rRDf6pl2gX — Mark Dice (@MarkDice) August 26, 2020

No está claro qué desencadenó los disparos, pero las calles de Kenosha estaban plagadas de una mezcla combustible de manifestantes y milicias armadas que protegían negocios locales.

"Parece ser que un miembro de una milicia decidió (...) aplicar la ley con sus propias manos y matar a manifestantes inocentes", dijo el miércoles el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, a la cadena de televisión MSNBC antes de que se informara del arresto.

Videos en las redes sociales mostraron escenas caóticas de gente corriendo y gritando en medio de una lluvia de balas, mientras varias personas se tendían en el suelo. El tiroteo siguió a una noche de escaramuzas que pareció calmarse después de que la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes que desafiaron el toque de queda.





La respuesta de Trump

El presidente Donald Trump, dijo el miércoles que había hablado con el gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, quien aceptó el apoyo de agentes federales para restablecer el orden.

"¡HOY enviaré a la policía federal y la Guardia Nacional a Kenosha, WI, para restaurar la LEY y el ORDEN!", escribió Trump en Twitter, sin dar más detalles.

El clima de violencia coincidió con la segunda noche de la Convención Nacional Republicana, en la que Trump ha hecho un tema de campaña la aplicación de la "ley y el orden" durante las protestas.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020