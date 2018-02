Miami vive una situación tensa pues han tomado como rehenes a los asistentes de un club. Una mujer, de la que no se ha especificado si forma parte de los rehenes, fue quien reportó el incidente.



Medios locales han reportado que el equipo negociador ha logrado entrar en contacto con los administradores del lugar. Prevén que haya alrededor de 12 personas.



Las autoridades han pedido no salir a los habitantes del área mientras que las escuelas aledañas han suspendido las labores.