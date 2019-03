Arrestan nuevamente en Filipinas a la periodista Maria Ressa

La periodista filipina Maria Ressa, una de las principales voces opositoras del gobierno de Rodrigo Duterte, fue detenida por segunda ocasión a su llegada al aeropuerto de Manila.

Como integrante del consejo directivo del medio digital Rappler, junto a otros seis imputados, es acusada de violar el requisito constitucional que exige que los medios de comunicación sean cien por cien filipinos.

"Me gustaría pagar la fianza, me han entregado la orden de arresto", señaló Ressa a la prensa en el aeropuerto mientras dos agentes de policía la escoltaban hasta el furgón policial.

JUST IN: Rappler CEO Maria Ressa served an arrest warrant at NAIA. | Video from Raoul Esperas pic.twitter.com/37Gjt6hqoz — ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) 28 de marzo de 2019

Por su parte, el World Editors Forum, condenó en un comunicado la detención de la periodista y manifestó su apoyo asegurando que el gobierno no ha dejado de acosar a Ressa justificándose en el sistema legal de dicho país.

Asimismo, señaló que dicha detención es un claro intento de silenciar a Ressa y al medio Rappler.com

We urge editors, journalists everywhere to support @mariaressa and @RapplerTeam. Their bravery and resolve in the face of unprecedented pressure inspires all who believe in the ideals of journalism and its mission to hold power to account. #JournalismIsNotACrime #holdtheline pic.twitter.com/fRZlGq4vx9 — World Editors Forum (@WorldEditors) 29 de marzo de 2019

Ressa, elegida persona del año por la revista Time en 2018, dijo que quería ir al juzgado de Pasig, distrito de Manila donde se ubica la redacción de Rappler, para pagar la fianza fijada en 1,500 euros por lo que posiblemente quede libre en las próximas horas.

Cabe destacar, que esta semana el fiscal del tribunal de Pasig presentó cargos contra los siete filipinos que integraban el consejo de dirección del medio en 2016, sin embargo todos pagaron una fianza para evitar su detención a la espera del juicio, cuya primera vista oral será el 10 de abril, excepto Ressa, que se encontraba de viaje fuera de Filipinas.

Detenida anteriormente

Ressa ya había sido detenida en febrero de este año por un caso de difamación cibernética y desde el 2018 enfrenta cinco demandas por evasión de impuestos: cuatro como titular del medio Rappler y una a nivel personal.

Con esta, sería la séptima fianza que Ressa paga para quedar en libertad a la espera de ser juzgada por todos esos delitos.

De acuerdo con la periodista, esto se debe a una persecución política para silenciar el medio que dirige y castigarlos por sus reportajes críticos con Duterte, en particular su guerra contra las drogas.

Con información de AFP