[Video] ¡Entre alambre de púas y con niño en brazos! Así cruzan migrantes la frontera

Un video revelado por ABC News muestra de manera dramática la forma en que adultos y niños migrantes, cargados por sus padres, intentan cruzar una cerca fronteriza.

Fue el 18 de diciembre, en la frontera de Yuma, Arizona donde este video fue grabado, mostrando a padres de familia intentan cruzar una cerca de púas con niño en brazos sin importar el peligro al que son expuestos.

Mientras tanto, del otro lado de la cerca y con las sirenas de trasfondo, se encuentra un agente que a pesar de darles la consigna de que regresen, los migrantes hacen caso omiso y continúan luchando contra todo para llegar al otro lado.

"¡No lo hagas! ¡Mira al niño! ¡Cuidado con el niño!", son los gritos que se escuchan por parte del agente durante la grabación.

También se observa cuando otro de los hombres cruza con su hija, la cual llora desesperadamente al ver que se aleja de su familia, la cual queda del otro lado de la cerca, que pasa por un canal lleno de agua sucia.

NEW: In video obtained by @ABC, a family of asylum seekers attempts to cross through a hole under the border wall near Yuma, Arizona, despite warnings from CBP agents—and a woman who makes it to the U.S. side is separated from her sister’s family. Watch: https://t.co/j1WbdnIcL5 pic.twitter.com/oVL0PleCD7 — ABC News (@ABC) 1 de abril de 2019

De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en meses recientes un número récord de familias han cruzado a Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores oportunidades pues muchos de los migrantes huyen de sus países por falta de empleo o a causa de la violencia, especialmente en países como Guatemala y otras partes de Centroamérica.

Además, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia y con la presencia de la caravana migrante, el mandatario estadounidense ha intensificado su idea de construir el muro fronterizo e incluso ha declarado que si países como México no hacen nada para detenerla, cerrará la frontera de manera definitiva.

Con información de AFP