[Video] Cohete Shenzhou-12 despega con éxito y lleva a tres astronautas chinos al espacio

🇨🇳 17日9时22分,#中国 在酒泉卫星发射中心用长征二号F遥十二火箭发射 #神舟十二号 载人飞船,将 #聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送上太空。

🇨🇳 #China's Long March-2F Y12 carrier rocket, carrying the #Shenzhou12 spacecraft with three astronauts on board, blasted off on Thursday.

by 吴歌 pic.twitter.com/GbvBMxvbig