Controlan incendio en torre World Trade Center de Bruselas

Esta semana el mundo está sumergido en terribles sucesos, desde la explosión del martes en Beirut, otra más en Corea del Norte y hoy un incendio en la torre del World Trade Center (WTC)en Bruselas, esto sumado a que todo se desarrolla en medio de la pandemia por Covid-19.

Al rededor de las 15:30 horas local se registró un incendio en los últimos pisos de la torre; sin embargo aún se desconocen las causas del siniestro, así como si hay heridos o personas que hayan perdido la vida.

Al lugar arribaron elementos del cuerpo de emergencia, quienes lograron sofocar el incendio cerca de las 16:30 horas.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran cómo es que la torre se vio envuelta en una gran nube de humo y los esfuerzos de los bomberos para atender la emergencia.

UPDATE - The tower is currently not used for public use as renovation work is underway. A few workers were in the building at the time - they are not in danger; Le Soir#Brussles #WTC #Belgium #WorldTradeCenter #Fire pic.twitter.com/nSlnNDzYXJ — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 6, 2020









