[Video] Dos muertos y 12 heridos al caer por el "tobogán más largo del mundo" en China

Dos adultos murieron y 12 personas, entre ellas seis menores, resultaron heridas durante un accidente en un tobogán ocurrido en un parque de diversiones en Chengdu, capital de la provincia suroccidental china de Sichuan, informaron hoy jueves las autoridades locales.

Catorce turistas, incluidos ocho adultos y seis adolescentes, cayeron de un tobogán de 235 metros de largo, que el parque de atracciones aseguraba que era el "más largo del mundo", alrededor de las 17:00 de hoy, según testigos.

Two adults have been reported dead and 12 people, including six minors, injured during a Wednesday slide accident in an amusement park in Chengdu, capital city of southwest China's Sichuan Province https://t.co/pgKfFO0yx4 pic.twitter.com/X8tWNyHorn — Global Times (@globaltimesnews) 2 de mayo de 2019

Los 12 heridos están recibiendo tratamiento adicional en un hospital local, y la investigación sobre el accidente continúa, señaló la oficina de la comunidad de Taiping en el distrito de Área Nueva de Tianfu, donde se encuentra el parque de atracciones.

La instalación ha sido cerrada y los responsables de la operadora del parque han sido puestos bajo control policial para la investigación al respecto.