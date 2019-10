Erdogan anuncia el inicio de ofensiva contra kurdos en Siria

Estambul.- Turquía ha iniciado, bajo el nombre de "Operación Fuente de Paz", la ofensiva militar en Siria contra las milicias kurdosirias, anunció este miércoles en Twitter el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Las Fuerzas Armadas turcas han iniciado, junto con el Ejército Nacional Sirio, la operación 'Fuente de Paz' en el norte de Siria", indicó el jefe de Estado turco en la red social, utilizando el nuevo nombre de las milicias sirias aliadas con las tropas turcas y anteriormente conocidas como "Ejército Libre de Siria".

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Erdogan precisó que la operación se dirige contra tanto contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI) como contra las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG), que dominan el noreste de Siria, y que habían recibido hasta esta semana el respaldo de Estados Unidos.

"Preservaremos la integridad territorial de Siria y liberaremos a las comunidades locales de las garras de los terroristas", agregó el mandatario, en referencia al YPG.

Al mismo tiempo, cazas turcos han empezado a bombardear la ciudad de Ras al Ayn, en el noreste de Siria, en lo que parecen los preparativos de la planificada ofensiva terrestre.

La cadena CNNTürk muestra en directo la imagen de columnas de humo procedentes de la ciudad fronteriza, controlada por las YPG, y asegura que se oye un continuo sobrevuelo de cazas.

Turkish fighter jets fly over Serekanîye ( Tal Abyad) now pic.twitter.com/eYNLeyqr2k — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 9, 2019

La ofensiva se inició poco después de que Erdogan agradeciese en una conversación telefónica a su homólogo ruso, Vladímir Putin, su "postura constructiva" ante la ofensiva turca.

Turquía aspira a controlar una franja adyacente a la frontera siria de 32 kilómetros de ancho y 480 de largo, desde el Éufrates hasta Irak.

Ese territorio está dominado por las YPG, que han establecido una administración local de facto que preocupa a Ankara.

Turquía considera terroristas a las YPG -aliadas de EU en la lucha contra el EI- por sus vínculos con el grupo armado PKK, activo en suelo turco.