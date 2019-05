[Video] Estudiantes de India se lanzan al vacío ante llamas de incendio

Ahmedabad, India.- Al menos 19 estudiantes, la mayoría mujeres, murieron este viernes durante un incendio en un edificio de varios pisos en el oeste de India.

Duras imágenes difundidas en las redes sociales mostraban a jóvenes saltando desde varios pisos para intentar escapar de las llamas en un instituto privado, ante los gritos de los transeúntes horrorizados, en la localidad de Surate (Gujarat).

Todavía se desconocen las causas del fuego.

"Los estudiantes perdieron la vida a causa del incendio pero también al saltar del edificio", dijo Deepak Sapthaley, responsable de los bomberos en Surate.

Entre 50 a 60 estudiantes se encontraban en el interior del edificio en el momento en que empezó el incendio, indicó Sapthaley.

"El balance subió a 19 [muertos] e incluye 16 mujeres. Dieciséis personas murieron por quemaduras y otras tres, por lesiones tras haber saltado", declaró Jayesh M Patel, médico del hospital Surat Municipal Institute of Medical Education and Research.

En un primer momento, las autoridades anunciaron un balance de al menos 15 fallecidos.

"Estoy extremadamente triste por la tragedia del incendio en Surate", aseguró en Twitter el primer ministro indio, Narendra Modi, oriundo de la región de Gujarat.

Según medios locales, el balance podría aumentar pues muchos estudiantes siguen hospitalizados.