[Video] Hombres armados escoltan a una madre y su hijo en cruce ilegal hacia EU

La Patrulla Fronteriza (CBP) de Arizona divulgó un video en el que se observa a un grupo de hombres del lado mexicano de la frontera, fuertemente armados, que ayudan a una madre y a su hijo a cruzar hacia territorio estadounidense.

"Vimos hombres con armas de alto calibre semiautomáticas, 14 millas al oeste de Lukeville, cerca de Quitobaquito (Arizona); estaban escoltando a una madre y a un niño para cruzarlos de manera irregular", dijo a Efe Daniel Hernández, vocero de CBP en el sector de Tucson.

Hernández señaló que tanto la madre como su hijo fueron detenidos en la noche del sábado pasado en la misma zona donde se han entregado cientos de inmigrantes centroamericanos que ingresan al país de manera irregular en los últimos meses.

El portavoz resaltó que este video es un ejemplo de lo que ha estado ocurriendo con la "actividad delincuencial" desde el lado mexicano y su papel en el cruce masivo de inmigrantes centroamericanos.

"Como lo hemos visto en todos los casos que tenemos en esa área, sabemos que tienen un componente del crimen organizado que está involucrado de una manera u otra", enfatizó Hernández.

Las autoridades migratorias afirman que los contrabandistas, organizan a estos grupos para cruzar la demarcación y sin importarles nada están haciendo "su trabajo" ilícito frente a sus cámaras de seguridad

En el video en blanco y negro, que fue captado por una cámara infrarroja -supuestamente durante una noche-, se observa un grupo de cinco hombres situados al pie de un vehículo todoterreno mientras se cercioran de que el área está despejada para efectuar el cruce.

#BorderPatrol cameras observed armed men escorting a mother and her 8-year-old son to the int’l boundary west of Lukeville, AZ. The armed men dropped off the pair in an area commonly used by smugglers to bring large groups of Central Americans into the country illegally. pic.twitter.com/xwJZZgvlbD — CBP (@CBP) 23 de abril de 2019

Algunos llevan puesto un pasamontañas y sujetan ametralladoras de alto calibre. Uno de ellos incluso cruza junto a la mujer y el niño hacia territorio estadounidense y luego regresa con su grupo a través de una pequeña cerca.

La Patrulla Fronteriza de Arizona ha colocado este video hoy en su página de Twitter.

Una semana atrás, CBP reportó el cruce por la misma zona de Ajo de un grupo 364 personas, principalmente centroamericanas, que luego se entregaron a las autoridades al internarse en territorio estadounidense.