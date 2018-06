[Video] Incendios forestales provocan evacuación de cientos de personas en California

Clearlake.- Al menos cuatro incendios forestales fuera de control azotan regiones en el norte de California, lo que causó la evacuación de cientos de residentes luego de que uno de ellos destruyo 12 estructuras y amenaza a cientos más, reportaron autoridades forestales.



En lo que se considera prácticamente como el inicio de la temporada de incendios en el estado, se confirma que el siniestro en el área rural de Lake County comenzó durante el fin de semana y ha destruido más de tres mil hectáreas.

Wildfire scorches over 7,000 acres of land and forces evacuations in Lake County, California. https://t.co/E3enXuwl7M pic.twitter.com/2L3Czh6Ey5 — ABC News (@ABC) 25 de junio de 2018

Sociedad Incendios forestales han afectado reserva de la biosfera "La Sepultura" en Chiapas

Los residentes de aproximadamente 600 casas en esa área remota recibieron la orden de evacuación y a los que se quedaron se les instó a limitar el uso de agua para poder conservarla para apagar el fuego, indicaron las autoridades locales.

Las autoridades ordenaron a la pequeña comunidad de Spring Valley evacuar el sábado por la tarde y el domingo ampliaron la orden para incluir residentes que viven al norte de la autopista 20 entre Old Long Valley Road y Round Ball Road.

De acuerdo al Departamento del Sheriff del Condado de Lake y California y el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios, los siniestros que son avivados por las altas temperaturas y nula presencia de lluvias son combatidos por cientos de bomberos.

Conocido como el incendio de Pawnee, este fue uno de los varios incendios que ardieron en la región, donde estaba en vigencia una advertencia de bandera roja.

The #PawneeFire in #LakeCounty was still burning out of control early Monday morning. At least 7,700 acres have been burned and 3,000 residents have been evacuated. https://t.co/uTVykaNSCI pic.twitter.com/nHFt6EfPpI — KTVU (@KTVU) 25 de junio de 2018

México El Cambio climático pega a playas mexicanas

Este incendio estalló la noche del sábado al noreste de Clearlake Oaks en el condado de Lake, aproximadamente a unos 120 kilometros al norte de Napa. Los bomberos se enfrentaron a un calor de tres dígitos cuando el fuego ardía en un terreno escarpado y montañoso cubierto por una maleza espesa.

"En este momento, hay fuego ardiendo activamente en las colinas detrás de todas estas casas", dijo el capitán Jordan Motta de Cal Fire, quien añadió que en todos los incendios aun se investiga las causas que los originaron.

El incendio en Lake, que es combatido por más de 230 bomberos, se duplicó con creces el domingo por la tarde cuando un flujo en tierra trajo temperaturas más frías y vientos más fuertes del Área de la Bahía, a veces con ráfagas de hasta 40 kilometros por hora.

Dos helicópteros que dejaron caer agua ayudaron a apagar las llamas, permitiendo que los bomberos en el suelo se acercaran a la orilla del fuego y combatieran las llamas directamente.

#PawneeFire [update] off Pawnee Rd & New Long Valley Rd, northeast of Clearlake Oaks (Lake County) is now 3,000 acres. https://t.co/LoCjg6kBA8 pic.twitter.com/s1HjfZnq4r — CAL FIRE (@CAL_FIRE) 24 de junio de 2018 #FlatFire [update] off Hwy 49 & Marshes Flat Rd, in the community of Moccasin (Tuolumne County) Evacuations in progress: https://t.co/daMRa6efJO pic.twitter.com/QRcUcKmiHX — CAL FIRE (@CAL_FIRE) 24 de junio de 2018 #PawneeFire [update] off Pawnee Rd & New Long Valley Rd, northeast of Clearlake Oaks (Lake County) is now 7,700 acres. https://t.co/LoCjg6kBA8 pic.twitter.com/RzKeXwtIRB — CAL FIRE (@CAL_FIRE) 25 de junio de 2018

"Este es uno de los cuatro grandes incendios que se están quemando en el norte de California", dijo el jefe del batallón del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios, Jonathan Cox.

El viento y el calor erráticos se apoderaron de una hilera de California desde San José hasta la frontera de Oregón, donde se encontraban las llamas, que estaban al norte de la región vitivinícola donde devastadores incendios mataron a 44 personas y destruyeron miles de hogares y negocios en octubre pasado.

Sociedad Explotan tres pipas de gas en Tepotzotlán, Edomex

Más al norte, un incendio que abarca aproximadamente tres cuartos de milla en el condado de Tehama destruyó "múltiples edificios residenciales y comerciales", confirmaron voceros de Cal Fire.

Los bomberos parecían estar progresando: el Stoll Fire estaba medio contenido y algunos evacuados pudieron regresar a sus hogares, dijeron las autoridades.

Un segundo incendio en el condado de Tehama consumió unos diez kilómetros cuadrados pero no se reportaron edificios quemados. El llamado incendio Lane amenazó a 200 estructuras y algunas viviendas fueron evacuadas, dijo Cox, quien indicó que este ha sido 10 por ciento contenido.

Un incendio en el vecino condado de Shasta creció a tres kilómetros cuadrados y ha sido contenido 20%.

El llamado incendio de Creek no había dañado ninguna estructura, pero provocó evacuaciones. No se han reportado heridos. Más de 230 bomberos que usaban helicópteros, bulldozers y otros equipos luchaban contra el Fuego Pawnee en un área accidentada que dificultaba el acercamiento del equipo.