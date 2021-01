"Elijan el amor sobre el odio", Melania Trump se despide de la Casa Blanca

La primera dama de EU, Melania Trump, se despidió este lunes con un mensaje en el que instó a los estadounidenses a "escoger el amor sobre el odio" y "la paz sobre la violencia" dos días antes de dejar la Casa Blanca y en un gran ambiente de tensión en el país por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

"Cuando Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en toda la gente que me llevo en el corazón con sus increíbles historias de amor, patriotismo y devoción", dijo en un vídeo de siete minutos distribuido por la Casa Blanca.

"Debemos centrarnos en todo lo que nos une -remarcó- superar lo que nos divide, y siempre escoger el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia". Pese a las amables palabras, los Trump romperán una de las tradiciones más duraderas de la investidura y dejarán la Casa Blanca sin recibir a sus sucesores, el demócrata Joe Biden y su esposa Jill.

Se prevé, de hecho, que el presidente saliente y su esposa estén rumbo a su mansión privada de Palm Beach, Florida cuando Biden asuma la presidencia en una ceremonia formal este miércoles 20 de enero.

En la única referencia aparente al violento asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, por parte de una turba de seguidores de Trump. Melania aseguró que "hay que ser apasionado en todo lo que se hace, pero siempre recordando que la violencia nunca es la respuesta y nunca puede ser justificada".

Trump no ha reconocido formalmente la victoria de Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre y mantiene sus denuncias, sin evidencia y desestimadas por los tribunales, de "fraude electoral".

La creciente polarización y tensión política en el país alcanzó su punto álgido con la toma del Capitolio, y ha obligado al despliegue de un enorme dispositivo de seguridad en Washington, con más de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional, para evitar una jornada violenta como la vivida a comienzos de enero.

Biden se impuso en los comicios con 306 votos del colegio electoral frente a los 232 de Trump, a quien aventajó en más de 6 millones de sufragios en el voto popular.

