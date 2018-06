[Video] Amor peludo: así rescatan a animales en zona devastada por el Volcán de Fuego

|| Con información de El Sol de Puebla||

La tragedia en Guatemala ha afectado a millones de personas luego de que el Volcán de Fuego hiciera erupción el pasado domingo, pero no solo los seres humanos sufren, también los animales han quedado atrapados en lugares de riesgo, por lo que los rescatistas no se han olvidado de ellos y los han ayudado, imágenes que se han viralizado en segundos.

Las historias heroicas de Guatemala comienzan a salir a la luz en las redes sociales, desde personas ayudando en la zona devastada hasta aquellos que se dieron un segundo para rescatar a los animales, a aquellos "peludos" que quedaron heridos o fueron abandonados por sus dueños ante la premura de la situación.

Una de estas historias fue la del amor que don Ignacio tiene por su perra llamada “Brava”, ya que fue captado cuando acudía a la zona del desastre a recuperar parte de sus pertenencias, pero sobre todo a su mascota.



“Lo perdí todo, pero bendito mi Padre Celestial está bien mi familia, están quemados pero con vida, ya rescaté un poco de ropa y mi aparato que está bueno, ya lo demás Dios se encargará de eso, y mi perra que me tenía en el alma”, sostiene el señor, mientras un medio le realizaba una entrevista.

En las imágenes se puede apreciar como Ignacio López lleva en brazos a su perra, entre otras cosas que carga en medio de la zona del desastre, al mismo tiempo que reporta a su hermana como desaparecida.

Perros, gallinas, cabras, conejos...el arca de los rescatistas

Pero don Ignacio no fue el único, los rescatistas y militares han superado el título de héroes al detenerse a salvar a todos los que pueden, desde animales domésticos hasta de corral, así lo han confirmado varios video donde se muestra cómo salvan a estos pequeñines.





Algunos de los animalitos muestran heridas, principalmente en sus patas, pues recordemos que en algunas zona el piso aún está muy caliente.

"También los animalitos son importantes, no se pueden dejar ahí", dijo un rescatista que acababa de salvar a un cachorro, al ser cuestionado qué iba a hacer con él, aseguró, "este me lo voy a quedar yo".

El perrito que no pudo salvar a su familia

Una historia sorprendente está cautivando a los cibernautas, y es que según una publicación en Facebook, un perro salió en búsqueda de los rescatistas para que pudieran ayudar a su familia humana.

El perro llamó la atención del personal y los guió hasta el lugar en donde encontraron a ocho personas que lamentablemente habían perdido la vida. La mirada de tristeza del peludo ha dejado muchos corazones rotos en la web.

¿Cómo puedo ayudar?

Los mexicanos nunca olvidamos dar la mano ante la tragedia, si quieres ayudar hay varias organizaciones que están realizando recolectas de víveres, ropa y material de curación, y claro que está incluida la ayuda para los animalitos, aquí te dejamos algunas opciones:

Mascotas sismo CDMX indicó a través de Twitter las listas de los víveres que están recibiendo en su centro de acopio en la delegación Benito Juárez:

Se están recaudando víveres y material para apoyar a las personas y animales afectados por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. Aquí la lista de lo necesario y la dirección del centro de acopio. Cc @Ayudar_Es @laLlamaqueShama pic.twitter.com/TRuJVvfQO3 — Mascotas Sismo CDMX (@MascotasSismo) 4 de junio de 2018

Fundación Musset

La Fundación Musset también está recibiendo ayuda de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas en Alfredo Musset #32, Polanco, delegación Miguel Hidalgo.

Embajada de Guatemala en México

También puedes llevarlos al centro de acopio en la embajada de Guatemala que se encuentra en: Explanada 1025, Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo.

Si tienes duda de qué es lo que están recibiendo los teléfonos de contacto son 5202 1457 o 5520 4270.

Cruz Roja Guatemala

Puedes hacer una aportación a la Cruz Roja de Guatemala, aquí la información:

#VolcanDeFuego | If you would like to make an internacional donation this is the information you will need.



Si deseas realizar una donación desde el extranjero esta es la información que necesitarás. pic.twitter.com/iEsloLWF3Z — CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) 6 de junio de 2018

