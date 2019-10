[Video] Así fue como un profesor evitó una masacre en escuela de EU

Un alumno estuvo a punto de causar una masacre en una escuela de Oregon, Estados Unidos, al acudir con una metralleta a la escuela, donde un profesor pudo contenerlo.

El caso se ha conocido, luego de que circuló el video de una cámara de seguridad, en la que se puede ver al maestro que sale del salón ya con el arma en una mano y con la otra abraza al alumno.

En ese momento aparece otra persona, quien se encarga del arma, en tanto que el profesor abraza al alumno para tranquilizarlo.

As if disarming a possible active shooter in your high school wasn’t enough, the manner in which ex-Oregon wide receiver Keanon Lowe did back on May is truly astonishing. Heroic.

A cry for help that was answered, the gunman is getting help.#mentalhealthpic.twitter.com/j3R0P8jBIX — ~Marietta 🖤 (@MariettaDaviz) October 19, 2019

Según la cadena KATU, Granados-Díaz, quien ahora tiene 19 años, pasaba por una crisis de salud mental en ese momento.

El joven se declaró culpable de dos cargos: posesión ilícita de un arma de fuego en un edificio público y otro de posesión ilícita de un arma de fuego cargada en público, por lo que fue condenado a tres años de libertad condicional.

A pesar de que el hecho ocurrió el pasado 17 de mayo, el video fue difundido este sábado mediante redes sociales. Varias personas han elogiado la acción del profesor.