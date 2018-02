Video revela desde un salón cómo ocurrió el tiroteo en Florida

MIAMI.- Varias personas murieron en el tiroteo registrado hoy en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida, informaron políticos locales.

Un video que se ha filtrado en redes sociales revela cómo los alumnos se tendieron en el piso y solo escuchaban las detonaciones del arma. Hay un detenido.

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y — zezima (@AJ_sesh) 14 de febrero de 2018

El senador por Florida Bill Nelson y el superintendente de Educación del condado de Broward, donde se ubica Parkland, indicaron que hay "víctimas mortales", aunque sin indicar una cifra concreta.

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

La Policía de Broward indicó a través Twitter que 14 heridos han sido trasladados a un hospital cercano.

El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, confirmó que un sospechoso fue detenido y que se cree que actuó en solitario, aunque el lugar registra todavía una gran actividad policial.



Foto: WSVN.com via Reuters

Las imágenes de televisión muestran a cinco agentes de policía esposando e introduciendo en una patrulla a un sospechoso, que algunas fuentes señalan que se puede tratar de un antiguo alumno del centro, según CBS.

Se desconoce todavía si los heridos son leves o de gravedad, aunque en las imágenes de televisión puede verse a personal médico trasladando a numerosas víctimas en ambulancias.