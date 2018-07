[Video] Solos, así se enfrentan niños migrantes a juicios de deportación en EU

La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue mostrando el otro rostro de la separación de familias, que son los niños que se presentan ante un juez para su juicio de deportación.

Lo que llama la atención de este proceso legal, es que los pequeños no tienen derecho a un abogado, esto porque la Corte de Apelaciones del 9º Circuito de aquel país informó que los migrantes menores de edad no contarán con ese derecho.

Ante ello, los niños deben defenderse solos, aunque no sepan el idioma y los términos legales a los que son expuestos ante su juicio.

Kids as young as toddlers have to be their own lawyers in immigration courts pic.twitter.com/GX4FqXVFvV — NowThis (@nowthisnews) 6 de julio de 2018

Un video del medio estadounidense Now This muestra la realidad que están viviendo los niños en los juicios, donde un juez les explica el procedimiento por medio de un traductor.

Las imágenes de la documentalista Linda Freeman muestran la confusión de los menores, al no saber a qué se enfrentan en este proceso que busca su deportación.