Televisoras interrumpen mensaje de Trump por falsear información

Varias cadenas de televisión como ABC, CNN, MSNBC, PBS y Univision, interrumpieron la transmisión del mensaje del presidente Donald Trump por falsear información sobre la reciente elección.

Desde la Casa Blanca, Trump dio una conferencia, donde aseguró que los votos legales le daban la victoria en muchos estados de forma masiva y denunció un gran número de votos ilegales.

Foto: AFP

Además, afirmó haber ganado la mayor porción de votantes no blancos en la historia, así como de votantes hispanoamericanos, datos que el mandatario asegura son ciertos, sin embargo, las encuestas difieren.

Tras revelar dicha información, las televisoras optaron por suspender la transmisión y señalar a su audiencia que eso era "falso", pues los votos legales hasta el momento, no han dado ningún ganador oficial.

Asimismo, rechazaron su declaración sobre "los votos ilegales" y manifestaron que no se han tenido reportes sobre ellos.

ABC, NBC, CBS, MSNBC han interrumpido la comparecencia del presidente Trump. Para hacer verificación de datos pic.twitter.com/yBlOKH1o8p — Dori Toribio (@DoriToribio) November 6, 2020

Fox "se rebela"

Cabe destacar que Fox News, la cadena que ha sido fiel al presidente durante estos cuatro años, también interrumpió su mensaje.

Incluso la cadena conservadora fue la primera en dar como ganador a Joe Biden, candidato demócrata, en el estado de Arizona.

La relación entre el mandatario y la televisora ha tenido sus altibajos en los últimos meses, hasta el punto de que ha llegado a criticar a sus colaboradores por publicar encuestas que no le eran favorables, recordando en su momento cuando competía contra Hilary Clinton y le habían dado la ventaja en las elecciones de 2016.