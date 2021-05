Tragedia en Italia: cabina de teleférico cae al vacío y deja 13 muertos

Trece personas han muerto y otras tres han resultado heridas en el accidente ocurrido hoy en un teleférico junto al Lago Mayor (Piamonte, norte de Italia) al precipitarse al vacío una cabina, indicó la alcaldesa de la vecina localidad de Stresa, Marcella Severino.

Entre los heridos, figuran dos niños en estado grave, de 9 y 5 años, que han sido trasladados en helicóptero hasta el Hospital Reina Margarita de Turín, donde están siendo intervenidos por numerosas fracturas y traumatismos.

"Los testigos escucharon un fuerte silbido y luego vieron que la cabina retrocedía rápidamente para luego precipitarse en el momento del impacto contra el pilar", dijo Severino en declaraciones al canal Sky Tg24.

El accidente, provocado aparentemente por la rotura de un cable de sujeción de la cabina, se produjo poco antes de las 13.00 horas locales (11.00 GMT) y en uno de los puntos más altos del teleférico, entre las estaciones de Stresa y Mattarone.

Los servicios de rescate continúan extrayendo los cuerpos de la zona, según los medios locales

El accidente tuvo lugar a 300 metros de la estación de llegada, en Mattarone, y a mil 490 metros de altitud, cuando cedió el cable y la cabina se estrelló contra un bosque.

El teleférico había sido cerrado en 2014, completamente renovado y vuelto a reabrir en 2016. Tras los meses de confinamiento por la pandemia, había reabierto sus puertas el pasado 24 de abril.