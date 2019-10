[Videos] Filipinas se estremece de nuevo con sismo de magnitud 6.5

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este jueves la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, cerca de donde otro fuerte sismo este martes dejó ocho muertos, dos desaparecidos y unos 400 heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, informó de que el epicentro del movimiento telúrico se situó a 10 kilómetros de profundidad y a unos 15 kilómetros de la población de Bansalan.

Video ng isang condominium building sa Davao City na nag-collapse matapos tumama ang isang lindol sa lungsod ngayong umaga lang. | via Armando Fenequito|RP1 Davao



Video courtesy of Public Information page Davao City pic.twitter.com/5ie7i70YKU — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) 31 de octubre de 2019 AHORA: EDIFICIO DE UN HOTEL COLAPSA TRAS TERREMOTO DE 6.5 GRADOS EN KIDAPAWAN, FILIPINAS🇵🇭



BREAKING PHOTO: Hotel collapses in Kidapawan City, Philippines, following large 6.5-magnitude earthquake (Radyo Pilipinas) pic.twitter.com/mZxXydSqh3 — FindelosTiempos.Org (@Findetiemposinc) 31 de octubre de 2019

Este es el tercer sismo por encima de magnitud 6 que se produce en la región en menos de dos semanas.

El martes, un terremoto de magnitud 6,6 a 25 kilómetros de Tulunam, en la provincia de Cotabato, causó la muerte de siete varones y una mujer, mientras dos personas permanecen desaparecidas a raíz de un corrimiento de tierra.

Un total de 25 mil 630 personas se han visto afectadas por el terremoto del martes en todo Mindanao, de las que 12 mil 760 se encuentran refugiadas en alguno de los 19 centros de evacuación disponibles en las zonas afectadas, y que también ha causado cuantiosos daños en escuelas, hospitales y más de 2 mil viviendas.

PANOORIN | Isa na naman aftershock naranasan sa Davao City. | via Kathleen Jean Forbes Video: Bayan Muna Rep. Carlo Isagani Zarate pic.twitter.com/bbtKXHqVcz — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) 31 de octubre de 2019 TINGNAN | Sitwasyon sa napinsalang Ecoland 4000 Condominium sa Davao City, dulot ng 6.5 magnitude na aftershock ngayong umaga. | via Macel Mamon-Dasalla|RP1 Davao



Photo by: CTTO pic.twitter.com/BnNkpKPOkl — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) 31 de octubre de 2019

Hace menos de dos semanas, también cerca de Tulunam, otro fuerte temblor de magnitud 6,4 mató a siete personas e hirió a más de 200.

Filipinas se asienta sobre el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona que acumula alrededor del 90 % de la actividad sísmica y volcánica del mundo y que es sacudida por unos 7 mil temblores al año, la mayoría moderados.