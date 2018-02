Visita de la hermana de Kim: acercamiento de las dos Coreas

SEÚL, Corea del Sur. Seúl anunció que Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong un, acudirá a los JO de Invierno que se disputan en suelo surcoreano,una histórica visita que supondrá el primer viaje de un miembro de la dinastía Kim al Sur y que supeone una nueva señal del acercamiento entre las dos Coreas.

La visita, que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero, se enmarca en la enérgica y controvertida campaña de imagen que el régimen norcoreano va a desplegar en Corea del Sur durante los Juegos en el condado de Pyeongchang y que hoy ha puesto a pleno rendimiento con la llegada de su célebre "escuadrón" de animadoras.

La hermana de Kim Jong-un acompañará al presidente honorífico del país, Kim Yong-nam, que encabeza la delegación norcoreana y es el funcionario del régimen de más alto rango en visitar jamás el país vecino.

La oficina presidencial surcoreana consideró ayer que este viaje "muestra la voluntad del Norte de rebajar la tensión en la península" y destacó el hecho de que, al margen de ser hermana del líder, Kim Yo-jong "ocupa un puesto de peso en el Partido de los Trabajadores" norcoreano.

Seúl cree que la participación norcoreana en PyeongChang puede ayudar a rebajar la tensión y facilitar un acercamiento entre el régimen y Washington, que enviará a los Juegos al vicepresidente Mike Pence.

Todo hace pensar que Kim Yo-Jong se reunirá con el presidente surcoreano Moon Jae-I

La visita de la hermana del líder norcoreano supone una suerte de provocación a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el pasado enero le impuso sanciones a ella y a otros siete altos cargos del régimen por su relación con "las continuadas violaciones de derechos humanos y la censura" en Corea del Norte.

No obstante, el gobierno del Sur consultará a la comunidad internacional sobre la visita, con el fin de que esta no cause "ninguna controversia sobre las sanciones", explicó en un comunicado.

Nacida en algún momento entre 1987 y 1989, fruto de la relación entre el exlíder norcoreano Kim Jong-il, fallecido en 2011, y su tercera concubina, Ko Young-hui, se sabe que Yo-jong realizó la primaria en Suiza junto a su hermano y que cursó estudios en la Universidad Kim Il-sung de Pyongyang.

En 2014 fue nombrada vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores de Corea.