Visita de Trump a tropas de EU viola soberanía de Irak: legisladores

Líderes políticos y de milicias iraquíes criticaron el miércoles la visita del presidente Donald Trump a las tropas de Estados Unidos en el país como una violación a la soberanía de Irak, y apuntaron que una reunión entre Trump y el primer ministro Adel Abdul Mahdi se canceló por un desacuerdo sobre dónde realizarla.

El líder del bloque político Islah, Sabah al Saadi, llamó a una sesión de emergencia del Parlamento "para discutir esta flagrante violación a la soberanía de Irak y para detener estas acciones agresivas de Trump, quien debería conocer sus límites: La ocupación de Irak por parte de Estados Unidos ha terminado".

El bloque Bina, rival de Islah en el Parlamento y encabezado por Hadi al-Amiri, líder de una milicia respaldada por Irán, también objetó el viaje de Trump a Irak.

La visita de Trump es una flagrante y clara violación de las normas diplomáticas y muestra su desdén y hostilidad en su trato con el Gobierno iraquí

La oficina de Abdul Mahdi dijo en un comunicado que las autoridades estadounidenses informaron con anticipación a los líderes iraquíes sobre la visita de Trump. El texto agregó que el primer ministro iraquí y el presidente estadounidense hablaron por teléfono debido a un "desacuerdo sobre cómo realizar la reunión".

Legisladores iraquíes dijeron que ambos líderes discreparon sobre dónde debía realizarse la cita: Trump había pedido encontrarse en la base militar de Ain al-Asad, una propuesta que Abdul Mahdi rechazó.

Bina dijo que la visita de Trump "plantea muchos interrogantes sobre la naturaleza de la presencia militar de Estados Unidos, sus reales objetivos y lo que estos objetivos podrían representar para la seguridad de Irak".

El líder de la poderosa milicia Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, dijo en Twitter: "Los iraquíes responderán con una decisión del Parlamento para expulsar a las fuerzas militares (de Estados Unidos). Y si no se van, tenemos la experiencia y la capacidad para sacarlos por otros medios con los que sus fuerzas están familiarizadas". El grupo cuenta con el respaldo de Irán.