Visita de Trump a El Paso, Texas, genera sentimientos encontrados

Washington, D.C.- Las visitas del presidente Donald Trump este miércoles a las ciudades afectadas por los tiroteos masivos del fin de semana, El Paso y Dayton, han generado sentimientos encontrados entre sus ciudadanos y líderes locales.

Trump viajará primero a Dayton (Ohio), donde un hombre asesinó a nueve personas la madrugada del domingo antes de ser abatido por policías.

La alcaldesa de Dayton, la demócrata Nan Whaley, dijo este martes que sus conciudadanos "deben alzarse y decir que no están contentos de que venga si es que no están contentos".

Pero la visita realmente polémica llegará en la tarde, cuando aterrice en El Paso, donde un ataque dejó 22 asesinados el sábado en un supermercado de esta ciudad fronteriza de Texas.

El alcalde de El Paso, el republicano Dee Margo, dijo como Whaley que recibirá a Trump en su condición de autoridad, aunque le invitó a no repetir sus comentarios pasados sobre la ciudad.

Tensa relación con El Paso

Trump mantiene una tensa relación con El Paso desde que en enero aludió a esta ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, Chihuahua, durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

El presidente afirmó entonces que, antes de la construcción del muro entre las dos ciudades entre 2008 y 2009, El Paso se consideraba "una de las más peligrosas del país" por sus tasas de violencia "extremadamente altas", una afirmación que se demostró falsa y que generó gran controversia.

Varios dirigentes demócratas han urgido a Trump que no viaje a El Paso al culpar a su discurso sobre la inmigración del ataque.

"Este presidente, que ha ayudado a crear el odio que hizo posible la tragedia del sábado, no debería venir a El Paso. No necesitamos más división. Necesitamos sanar. No tiene cabida aquí", dijo el precandidato demócrata a la Casa Blanca Beto O'Rourke, oriundo de El Paso.

La representante demócrata Verónica Escobar, que representa al distrito de El Paso en el Congreso, también dijo que Trump "no es bienvenido" en la ciudad y rechazó la invitación de la Casa Blanca de participar en la comitiva que encabezará el presidente.

Señor Presidente, el odio no vino de El Paso

La ciudad donde murieron 22 personas, ocho de ellos mexicanos, no es "El Paso que queremos que el mundo conozca", afirma una carta abierta que publica El Paso Times en su edición de este miércoles.

"Fuimos atacados por un supremacista blanco y estamos sufriendo", dice el documento firmado por Timothy Archuleta, editor del rotativo, quien agrega al mandatario que "hoy nos encontrará en la agonía de nuestro luto".

La amplia carta abierta, que recuerda la visita del papa Francisco en febrero de 2016, concluye: "Pero El Paso no se enfurece, incluso cuando nos tratan injustamente. En El Paso, nunca miraremos a alguien que sea diferente con prejuicios en nuestros corazones. El odio que nos llegó vino de un extraño. No vino de El Paso”.