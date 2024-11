Putin ordena fabricar en serie el misil hipersónico con el que atacó Ucrania

MOSCÚ.- El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó iniciar la producción en serie del misil hipersónico Oreshnik, después de que el ejército ruso lo usara un día antes para bombardear la ciudad ucraniana de Dnipró.

“Tenemos que iniciar la producción en serie. La decisión (...) ya se tomó”, declaró el mandatario ruso, alabando la “fuerza particular y la potencia de esta arma”, en una reunión con altos mandos militares.

Putin indicó además que Rusia seguirá realizando pruebas con el Oreshnik, (”avellano”, en ruso), “en condiciones de combate”.

Aseguró también que Rusia tenía una “reserva” de estos misiles, “listos para uso”, y afirmó que “nadie más en el mundo” dispone actualmente de ese tipo de armamento.

Putin destacó además que el desarrollo de esos misiles son “de vital importancia” para Rusia, ante las “nuevas y crecientes amenazas”.

El Oreshnik, es un misil balístico con capacidad nuclear, “de alcance medio”, lo que supone que puede alcanzar blancos situados en un rango de tres mil a cinco mil 500 km.

Putin confirmó el jueves que, en respuesta a bombardeos ucranianos con misiles occidentales, Rusia disparó ese nuevo tipo de misil balístico hipersónico, sin carga nuclear, contra un emplazamiento militar en Dnipró, en el centro-este de Ucrania.

Recalcó que el nuevo misil puede causar el mismo efecto que las armas estratégicas sin ser un medio de destrucción masiva. “El sistema Oreshnik, no es un arma estratégica, en cualquier caso, no es un misil balístico intercontinental, no es un arma de destrucción masiva, porque es de alta precisión”.

Putin agradeció a los creadores del nuevo misil y aseguró que estos serán condecorados con premios estatales. Reiteró que “nadie en el mundo” cuenta con un sistema como Oréshnik, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el ministro de Defensa, Rustém Umérov, ya está celebrando reuniones con los aliados occidentales para pedir nuevos sistemas de defensa aérea “capaces de proteger vidas de nuevos riesgos”, tras el lanzamiento la víspera del nuevo misil balístico Oreshnik, por parte de Rusia.

Por su parte, Estados Unidos prevé que los miles de soldados norcoreanos enviados a Rusia entren “pronto” en combate contra Ucrania, dijo el jefe del Pentágono, Lloyd Austin.

“Basándonos en lo que han sido entrenados, el modo en el que se han integrado en las formaciones rusas, preveo totalmente verlos pronto en combate”, dijo Austin a la prensa durante una parada en Fiyi, un pequeño país insular en el Pacífico.

Autoridades de Corea del Sur afirmaron que Rusia suministró misiles antiaéreos a Corea del Norte a cambio del envío de tropas para respaldar a Moscú en la guerra en Ucrania.

Estados Unidos y Corea del Sur acusaron a Piongyang de enviar más de 10 mil soldados para ayudar a Rusia en la guerra en Ucrania. Algunos expertos señalan que el líder norcoreano Kim Jong Un quería obtener a cambio tecnología avanzada y experiencia en combate para sus tropas.

La alta tensión que se vive en Ucrania permitió que los precios del petróleo subieran en un mercado preocupado por los riesgos vinculados al conflicto que dejaron en segundo lugar los temores por la oferta y la demanda y el fortalecimiento del dólar.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero ganó 1.27 por ciento a 75.17 dólares.

En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) para igual mes subió 1.63 por ciento a 71.24 dólares.

El Kremlin señaló que Estados Unidos “comprendió” el mensaje de Vladimir Putin en su discurso del jueves, cuando reivindicó el disparo contra Ucrania del nuevo misil capaz de trasladar ojivas nucleares.

Este disparo es consecutivo a dos realizados por Ucrania sobre territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses y Storm Shadow británicos.

Putin amenazó con atacar los países que proveen armas a Kiev.