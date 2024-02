Putin pagará por lo que ha hecho con mi marido: esposa de Navalny

La esposa del líder opositor ruso Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, dijo que el presidente Vladimir Putin y su entorno "pagarán" por la muerte de su marido en una prisión ártica de Rusia.

"Son noticias terribles que nos llegan, noticias que solo recibimos de medios oficialistas. Desde hace muchos años (...) no podemos creer ni a Putin ni a su Gobierno. Mienten constantemente. Pero si esto es verdad, quisiera que sepan Putin y todo su entorno -su Gobierno, sus amigos- que serán castigados por lo que han hecho con nuestro país, mi familia y mi esposo", dijo Navalnaya.

"Serán llevados a la justicia y ese día llegará pronto", insistió en una breve declaración en la Conferencia de Seguridad en Munich, donde recibió el apoyo en forma de aplausos de los asistentes.

Navalnaya hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a todas las personas en el mundo para pedirles unidad en la lucha contra el "mal" que representa Putin.

💬Yulia Navalnaya at the Munich Security Conference:



"I want #Putin and all his associates to know that they will be responsible for everything they have done to our country and my family. And that day will come very soon. I would like to call on the international community and… pic.twitter.com/6XEa8ObFtw — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) February 16, 2024

"Debemos unirnos y luchar contra este mal. Debemos luchar contra este horrible régimen en Rusia. Este régimen y Vladimir Putin deben ser personalmente responsables de todas las atrocidades que han cometido en nuestro país en los últimos años", enfatizó.

En diciembre pasado, Navalny fue trasladado desde una cárcel en la región de Vladimir, a menos de 200 kilómetros de Moscú, hasta una prisión en el Círculo Polar Ártico, cerca de la cordillera de los Urales, donde falleció, según los servicios penitenciarios.

Navalny fue condenado en Rusia en un proceso calificado de políticamente motivado cuando regresó junto a su esposa a Rusia en 2021 de Berlín, donde se había recuperado de un envenenamiento el año anterior a manos del Servicio Federal de Seguridad, según sus aliados.

El pasado 7 de diciembre, Navalny pidió desde la cárcel votar contra Putin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.