Vuelve el maratón de Nueva York en noviembre

El maratón de Nueva York, uno de las más importantes del mundo, volverá a celebrarse el próximo mes de noviembre, tras el parón por la pandemia de Covid-19, con capacidad para 33 mil corredores, el 60% de lo habitual, según anunciaron este lunes las autoridades y la organización.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, señaló que la competición puede celebrarse el próximo siete de noviembre como parte de una vuelta a la "normalidad" progresiva en las actividades para grandes grupos de personas gracias a la reducción de contagios del coronavirus y el aumento de las vacunaciones.

Como el maratón de 2020 fue cancelado, los corredores registrados tenían la opción de reclamar el reembolso de su entrada o cambiarla por un acceso garantizado a las competiciones de 2021, 2022 o 2023, por lo que la organización espera que acudan parte de esos participantes y no realizará su sorteo habitual.

En un comunicado, el New York Road Runners señaló que deberán seguirse las recomendaciones de seguridad y que utilizará un nuevo formato para controlar el tiempo y reducir la densidad al principio y final del trayecto, que obligará a que la primera tanda comience una hora antes y las últimas dos horas después.

Los corredores, además, deberán estar preparados "para proveer un resultado negativo de test de Covid-19 o prueba de una serie de vacunación completa", agregó.

El director del maratón, Ted Metellus, destacó además que se conmemorará el 50 aniversario del certamen, que en 2019 batió un récord y se posicionó como el más populoso del mundo al registrar 53 mil 640 personas en línea de meta, con "corredores de todo el mundo participando en persona y virtualmente".

Nueva York continúa retomando su actividad deportiva ante la mejora de la situación epidemiológica y ya ha anunciado apertura de secciones para personas vacunadas en los principales estadios, incluido el Madison Square Garden o el Yankees Stadium, según señaló Cuomo