Washington en alerta por supuesto tiroteo en Universidad de Highline

Un reporte de tiroteo esta mañana prendió los focos rojos en la Universidad de Highline en Des Moines, Washington sin embargo la policía descartó que sea real el incidente.

Kent police Update: At this time we have not located any injuries or indications of a shooting, but we are still treating it as one until we can confirm and complete our search. pic.twitter.com/bkObFU571f — Kent Police (@kentpd) 16 de febrero de 2018

Pese a que la policía descartó el ataque, alumnado e integrantes del plantel educativo se mantienen encerrados en las instalaciones hasta que las autoridades los liberen.

"Los estudiantes y empleados deben permanecer encerrados mientras los edificios están siendo evacuados por la policía. Las clases se cancelan para el viernes 16 de febrero. Para la reunificación, favor de dirigirse al estacionamiento de Lowe's en 24050 Pacific Highway", ha explicado la universidad a través de su cuenta de Facebook.