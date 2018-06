World Editor's Forum condena el asesinato del periodista Shujaat Bukhari en India

India.- La violencia contra el gremio periodístico no cesa en el mundo. Esta vez la víctima es el periodista y editor del diario Rising Kashmir, Shujaat Bukhari, quien fue asesinado a tiros cuando salía de las oficinas del periódico en el centro de la ciudad Lal Chowk.



Un grupo de hombres armados atacó al reportero y al oficial de seguridad personal; fueron trasladados al hospital, pero sucumbieron a las heridas.

Otro policía y un civil resultaron heridos, agregó la Policía.

Las reacciones de condena internacional no se han hecho esperar y World Editor's Forum insta al Gobierno de India a resolver las causas de la muerte de Bukhari.

Recordó que hace apenas dos semanas Shujaat Bukhari participó en la cumbre de World Editor's Forum en Lisboa, Portugal, y “ahora está muerto”.

“El presidente del Foro, David Callaway, condena su asesinato e insta al gobierno de la India a que encuentre a sus asesinos”, señaló la organización.

2 weeks ago the Editor of Rising Kashmir, @bukharishujaathe was at a media summit in Lisbon. Now he is dead. @WorldEditors Forum President @dcallaway condemns his murder today and urges the government of India to bring his killers to book. https://t.co/bxHUBronFN #journalism — World Editors Forum (@WorldEditors) 14 de junio de 2018

Shujaat Bukhari trabajó anteriormente trabajó con The Hindu como corresponsal de Cachemira.

Además, jugó un papel decisivo en la organización de varias conferencias para la paz en el Valle de Cachemira y también formó parte del proceso Track II con Pakistán.

Tras lamentar los hechos, el periodista Rajdeep Sardesai confirmó que Shujaat había estado recibiendo amenazas como lo muchos periodistas en el valle de Cachemira.

"En el caso de los periodistas en el valle de Cachemira, otros periodistas también han sido atacados. Shujaat fue una voz de cordura en medio de la locura por un largo tiempo. Habló sobre los problemas con la misma voz. El gobierno en Delhi y Cachemira, pero también habló sobre la violencia en el valle”, señaló.

"Gran parte de su trabajo era cubrir violaciones de derechos humanos. Gran parte del trabajo de Rising Kashmir cubre violaciones de derechos humanos, especialmente el papel del ejército", mencionó.

||Con información de The Quint||