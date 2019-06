Xi ayudará a Pionyang a afrontar sus preocupaciones sobre seguridad

Seúl.- El presidente chino, Xi Jinping, dijo hoy en la cumbre mantenida en Pionyang con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que ayudará a su régimen a abordar sus preocupaciones en materia de seguridad, dando a entender que tratará de impulsar un acuerdo de paz en la región.



Las palabras de Xi, recogidas por la televisión china CCTV, suponen un espaldarazo para el régimen norcoreano en un momento en el que el diálogo sobre desnuclearización entre Pionyang y Washington está atascado desde la cumbre de Hanói de febrero pasado.

La firma de un tratado de paz que dé por cerrada definitivamente la Guerra de Corea (1950-1953), que se detuvo solo con un alto el fuego, es una de las principales demandas de Pionyang, que considera que un acuerdo ayudaría a evitar un hipotético ataque estadounidense.



Durante la cumbre, Xi subrayó también su compromiso de jugar un papel activo con el fin de lograr la desnuclearización de la península coreana.



Por su parte, Kim dijo que sus esfuerzos para rebajar la tensión no han obtenido respuesta de Estados Unidos, pero afirmó también que se mantendrá paciente y que desea una solución, según CCTV, que reprodujo todas las declaraciones de los dos líderes en estilo indirecto.

El viaje de Xi, de dos días de duración y el primero a Corea del Norte desde que llegó al poder en 2013, llega una semana antes de su encuentro previsto con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la cumbre del G20 de Osaka (Japón), por lo que se cree que esta cumbre con Kim podría ayudar a impulsar el estancado diálogo.



En la cita de Hanói, Pionyang abogó por una desnuclearización gradual acompañada del progresivo levantamiento de sanciones, mientras que Washington dijo que no relajaría sanción alguna hasta que el régimen no hubiera eliminado sus programas nuclear, de misiles y de armas químicas y biológicas.



Desde entonces, Washington ha insistido en que no modificará su postura y el régimen ha endurecido su retórica e incluso ha realizado dos ensayos de misiles.

