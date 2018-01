Yo también tengo un botón nuclear, más grande y que sí funciona: Trump a Kim Jong Un

Fiel a su costumbre, Donald Trump respondió a través de Twitter a las amenazas nucleares del líder norcoreano Kim Jong-Un.

Haciendo referencia al botón nuclear que Jong-Un dijo tener listo en su escritorio, el presidente de Estados Unidos le 'presumió' que él también posee uno y que incluso es más poderoso.

"Podría alguien de su régimen hambriento y empobrecido decirle a Kim Jong Un que yo también tengo un botón nuclear pero es más grande, más poderoso que el suyo y además mi botón funciona", escribió en la red social.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018

Y es que en un mensaje de año nuevo el líder de Corea del Norte expresó que la capacidad atómica de su nación es "una fuente disuasoria para Estados Unidos" pero que no se atreverá a iniciar una guerra ahora.

Pyongyang ha reiterado que sus programas de armas buscan crear un equilibrio de poder con Washington, contra el que se ha mostrado más hostil desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.