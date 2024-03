Youtuber fue a Haití para entrevistar al líder pandillero "Barbecue" y termina secuestrado

Si bien líderes mundiales ya están actuando para estabilizar la situación política y social en Haití, el escenario en el país isleño sigue siendo crítica. Situación que no consideró el youtuber estadounidense, YourFellowArab o simplemente “Arab”, quien ha sido secuestrado por la pandilla de "Barbicure", el pandiellero más famoso de dicho país.

Jimmy “Barbecue” es conocido por ser el líder más poderoso de las bandas armadas en la isla y en repetidas ocasiones ha dicho que luchará hasta Ariel Henry renuncie como primer ministro, lo cual sucedió el pasado 11 de marzo. En caso contrario, prometió que se desataría un genocidio.

Jimmy Cherizier fue un policía destacado, según testimonios de antiguos compañeros. Es de estatura mediana, robusto y siempre lleva un arma corta y otra de largo alcance. El sobrenombre de “Barbecue” se debe al rumor de que a sus rivales criminales los incinera en un crematorio.

El ejército de “Barbecue" no distingue entre edades. En sus filas hay desde niños hasta agentes de policía que cuentan con la experiencia y el equipo necesario para cometer masacres, incluídos vehículos blindados.

¿Qué pasó con YourFellowArab?

El estadounidense Addison Pierre Maalouf, mejor conocido como YourFellowArab, viajó a Haití para conseguir una entrevista con Jimmy “Barbecue” Chérizier, el líder de la famosa pandilla G9 and Family, banda que de acuerdo con el medio local Haití 24, ha tomado el control del gobierno del país.

El New York Post reportó que YourFellowArab se encuentra secuestrado junto a un amigo haitiano desde el 14 de marzo, por miembros de la banda 400 Mawozo. Dicha agrupación está pidiendo un rescate de hasta 600.000 dólares, de los cuales se han pagado 40.000 dólares.

Lalem, otro streamer conocido, confirmó la noticia de que Maalouf había sido secuestrado durante su viaje en Haití, señalando que quería mantener la noticia en privado, pero al ver que fue pública, salió a confirmar el estado de su colega.

This is the last video he recorded before he got kidnapped, if you have his number pls don’t text him while he’s in there for safety reasons. 🙏 https://t.co/JJ7y1uVjGA — Lalem (@Lalem) March 29, 2024

Finalmente, el mismo Maalouf publicó en su cuenta de X que iría a "un viejo de aquellos", donde da a entender que iría a un lugar peligroso, pues en su publicación agregó "Si muero, gracias por ver todo lo que he subido. Si vivo, gloria a Dios.".