Zeta se degrada a tormenta tropical en su paso por el sur de EU

El huracán Zeta pasó por el sur de Estados Unidos y aunque este jueves perdió fuerza hasta convertirse en tormenta tropical, provocó fuertes lluvias y vientos y dejó sin electricidad a miles de residentes de Nueva Orleans.

En las primeras horas del jueves, Zeta se degradó a tormenta tropical y seguirá por el noreste de Alabama, el norte de Georgia, las Carolinas y el sureste de Virginia, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH)

El ciclón se desplazaba con vientos sostenidos de 95 Km/h, informó el CNH hacia las 09H00 GMT.

Tropical Storm #Zeta is racing northeastward across North Carolina at about 40 mph. Damaging wind gusts will continue to spread across parts of South Carolina, North Carolina, and Virginia through this afternoon. You can find your local @NWS forecast at https://t.co/URHWwoO6rp. pic.twitter.com/GJDMfz5eJw — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 29, 2020

La alcaldesa de Nueva Orleans Latoya Cantrell dijo en Twitter que muchos cables del tendido eléctrico fueron derribados y son "muy peligros"

"Por favor permanezcan dentro y dejen que los servicios de seguridad respondan" para eliminar peligros, añadió.

El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, había declarado la emergencia ante la llegada de Zeta.

El CNH levantó una advertencia de huracán y marejadas para Nueva Orleans, en Luisiana, un estado repetidamente golpeado por las tormentas este año, pero el gobernador John Bel Edwards pidió a las personas mantenerse en sus casas.

"Hoy ha sido un día duro", tuiteó.

Los equipos de emergencia de Nueva Orleans advirtieron en Twitter que se habían desplomado árboles y líneas de tensión.

Edwards dijo más temprano que cerca de 500 mil personas estaban sin electricidad en el estado.

Las autoridades urgieron a los residentes a que evacúen las áreas vulnerables o almacenen material de emergencia o comida, agua y medicación para, al menos, tres días, y en las zonas de la costa más vulnerables se impuso el toque de queda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la declaración del estado de emergencia para Luisiana el martes por la noche, permitiendo que se liberen recursos federales, anunció la Casa Blanca.

Zeta impactó Luisiana a pocos días de las elecciones presidenciales, aunque no se esperaba que afectara su desarrollo, puesto que el voto anticipado ya ha finalizado en este estado.

Protección

A medida que las primeras lluvias y vientos comenzaron, los residentes de Nueva Orleans se apresuraron a prepararse, asegurando sus ventanas, moviendo vehículos y barcos hacia tierras altas y, en algunos casos, apilando sacos de arena para protegerse de potenciales inundaciones.

Esta es la quinta gran tormenta que golpea Luisiana este año.

Foto: AFP

El área de Nueva Orleans ha tenido que estar repetidamente en guardia, aunque hasta ahora la peor parte se la llevaron ciudades como Lake Charles, unos 320 kilómetros al oeste, cerca de la frontera con Texas.

A Annie Quattlebaum, una bióloga de 39 años, y su grupo de amigos llegados de Denver la tormenta les dejó varados en Nueva Orleans cuando visitaban la ciudad, ya que su vuelo fue cancelado por el tiempo.

El grupo recorría este miércoles el icónico Barrio Francés, extrañamente desierto, en busca de una tienda abierta para comprar bebidas y comida para refugiarse en su hotel a pasar la noche.

"Amigos que conocen la zona y el tiempo nos dijeron que tengamos comida y el teléfono cargado", contó Quattlebaum portando una mascarilla.

"No vamos a hacer nada estúpido. Solo vamos a resguardarnos mientras pasa".

"Pobre gente"

A orillas del Lago Catherine, en el lejano extremo noreste de la ciudad donde muchos habitantes tienen casas de fin de semana y operan barcos de pescadores, los navíos estaban alineados en las zonas altas de las carreteras.

En Island Marina, Geoff Wallace, guardaba madera y otros materiales que usaba en un proyecto de construcción para evitar que salieran volando convirtiéndose en misiles.

"Esto es parte de lo que es vivir aquí", afirmó mientras el cielo se ensombrecía. "Esta pobre gente", lamentó sobre los propietarios de barcos, "han tenido que pasar por esto cuatro o cinco veces este año. Es agotador".

Foto: EFE

Nueva Orleans sigue traumatizada por el Huracán Katrina, que inundó el 80% de la ciudad y dejó más de 1.800 muertos hace 15 años.

El huracán Zeta, que se había formado sobre el mar Caribe, tocó tierra el lunes en el estado mexicano de Quintano Roo, sin dejar víctimas.

La temporada de huracanes, que aún no ha terminado, está siendo particularmente intensa este año. Debido a que se acabó la lista de nombres previstos, los meteorólogos comenzaron a identificarlos con el alfabeto griego.