Activan protocolos de seguridad ante robo de fuente radiactiva en León

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta a las Unidades Estatales de Protección Civil de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas; debido al robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), dio a conocer hoy a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, del reporte del robo de un densímetro nuclear que contiene las fuentes radiactivas AMERICIO-241/BERILIO y CESIO – 137.

El robo ocurrió cuando el equipo fue extraído de un vehículo, propiedad de la empresa Geogrupo del Centro, S.A. de C.V., en Calle Francisco Murguía No. 2, Comunidad Santa Ana del Conde, Municipio de León, Guanajuato, aproximadamente a las 09:00 horas del día de ayer, 8 de febrero de 2018.

En ese sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil informa a la población que la fuente que la fuente es de alto en caso de ser extraída de su contenedor.

Si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría lesionar a quien la manipulara, estuviera en contacto con ella durante horas prolongadas o la conservara por semanas.

Recomendaciones

Por lo anterior la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, emiten las siguientes recomendaciones en caso de localizar la fuente:

-No realizar manipulación alguna del equipo, ni permanecer cerca del mismo.

-Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 5 metros.

-Notificar a la autoridad de orden federal el hallazgo de la fuente o en caso de contar con información que ayude a su localización:

Teléfono de emergencia: 911

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias: 01 800 111 3168, 045 (55) 9199 8799, 045 (55) 5415 2918 y 045 (55) 2729 9726.

Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil: 01 800 00 413 00 o bien al 01(55) 5128 0000, extensiones 37807, 37811, 37810, 36428, 36429 y 37812