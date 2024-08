Activista trans Susana Barrales, directora del refugio La Casita Unión, sufre atentado en Tijuana

La activista trans Susana Barrales, directora de La Casita de Unión Trans, un albergue exclusivo para migrantes y refugiados trans, fue víctima de un atentado cuando personas desconocidas intentaron prenderle fuego a su hogar en Tijuana, frontera con EU.

A través de un video compartido en su red social de Facebook, la activista mostró el momento en el que ardía en llamas una estructura afuera de su casa, justo en la puerta de su entrada, de la cual se percató minutos después de que llegó a su hogar, luego de haber estado fuera por trabajo.

“Como pueden ver, alguien vino y quiso incendiar la casa donde estoy”, dijo en el video, mostrando la fachada de su hogar, mientras se observa también cómo intenta apagar el fuego, en un hecho ocurrido el jueves por la noche.

Este viernes, Barrales confirmó de manera breve en redes sociales que, “anoche tuve un pequeño percance, ya no sé qué pensar, pero bueno, eso no me detiene, seguiré trabajando, seguiré luchando”.

“Estoy un poquito sacada de onda -desconcertada-, pero seguiré luchando. Gracias a la Casita de Unión Trans por apoyar a la comunidad (…) y nada, aquí seguimos trabajando”, expuso.

A principios de agosto, se documentaron las amenazas y cobros de piso que el crimen organizado realizó a activistas y albergues en Tijuana, en esa ocasión Barrales compartió que “las amenazas de muerte” que recibió anteriormente “son relacionadas por el albergue”, por lo que ahora vive con un botón de pánico que lleva para todos lados.

En esa ocasión detalló que este año recibió "cuatro amenazas de muerte, me han roto los cristales del carro y me han hecho muchas cosas más fuertes, muchas compañeras se han ido de Tijuana por esa situación, pero nosotras seguimos, continuamos enfrentando la realidad”.

El jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó "la violencia perpetrada contra personas LGBTI y las muertes violentas de personas trans y de género diverso".

Explicó que la información en medios de comunicación en México indica que, "desde el mes de enero, se registraron 36 asesinatos de mujeres trans" y que tan solo en junio y julio "han ocurrido al menos 8 asesinatos en diferentes estados de México", mientras que en todo 2023, se documentaron 43 casos.

Pronunciamiento de colectivos trans

Ante esta situación, diversos colectivos de la población trans como el Jardín de las Mariposas condenaron de forma enérgica “el intento de incendio de la vivienda" de Susy Barrales, destacada activista LGBTI+ de Tijuana.

En un comunicado señalaron que “este acto cobarde y violento no solo atenta contra la vida y la integridad física de Barrales sino que representa un ataque directo a la comunidad LGBTI+ en su conjunto”.

Además exigieron una investigación exhaustiva y pronta y castigo de los responsables.

“Hacemos un llamado a la sociedad en general a rechazar cualquier manifestación de odio y discriminación, y a unirnos en defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género”, indicaron.