Alerta de género, un modelo agotado que no redujo la violencia contra las mujeres: Las Libres

Guanajuato, Gto.- El decreto de la alerta de género en el estado de Guanajuato llegó tarde, además de que las autoridades en la entidad y los municipios no han entendido la gravedad de lo que implica que se active este mecanismo, expresó Verónica Cruz, de la asociación civil Las Libres.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana (OEM), recordó que desde la asociación Las Libres, hace 24 años, en diversos momentos solicitaron el decreto de la alerta de género por violencia hacia las mujeres, sin que se les tomara en serio.

Recordó que en 2013 fue cuando la asociación solicitó por primera vez el decreto de la alerta de género en Guanajuato por la violencia feminicida que se registraba en ese momento, que era un índice alto para ese entonces, pues en 2012 hubo 12 asesinatos de mujeres; sin embargo, en esa ocasión ni siquiera se consideró su solicitud.

Para el 2014 de nueva cuenta la solicitaron e incluso ese año sí ingresó el proceso, pero tampoco se decretó la alerta de género, pues las autoridades estatales cumplieron con la mayoría de los requisitos solicitado por las autoridades federales y se evitó.

Verónica Cruz reconoció que hace más de 10 años, la alerta de género era un mecanismo en el que Las Libres creían, pues era un mecanismo novedoso jurídicamente que buscaba erradicar la violencia contra las mujeres; sin embargo, hoy reconoció que prácticamente todo el país tiene alerta de género y poco ha cambiado la situación hacia las mujeres en materia de violencia, volviéndose también una forma “política” de atacarse entre partidos o colores.

“En ese entonces, Las Libres creíamos mucho en el mecanismo, creíamos mucho en el poder de las alianzas, de la coordinación, de que todo el mundo podríamos unirnos a hacerle frente a una problemática como la violencia feminicida y hacer todo lo necesario tener todos los recursos tener el personal más especializado (...) hoy no creemos en ese mecanismo, creemos que es un mecanismo agotado, creemos que es un mecanismo que se ha utilizado mucho más como un tema político partidario y que prácticamente todo el país está alertado y no hemos visto no estamos viendo una respuesta contundente en la disminución de la violencia feminicida ni en la desaparición de mujeres.

“No creemos que el gobierno federal realmente está poniendo el acento en querer resolver una problemática que tenga una prioridad en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres porque si fuera así estaría haciendo la política pública más efectiva desde el sexenio pasado y este sexenio”.

Además, expresó que en el actual gobierno, encabezado por Libia García Muñoz Ledo, tomó la alerta de género como “un desfile político”, pues expresó que no hay una análisis puntual sobre la problemática, tampoco hay políticas públicas reales, pues dijo que lo mostrado en estos dos meses “son refritos de las recomendaciones” y no han presentado una verdadera estrategia para atender la violencia hacia la mujer y erradicarla”.

“La gobernadora hace casi una fiesta para decir ‘es la oportunidad, tenemos la alerta de género, es una oportunidad’, no, no es una oportunidad, es que es un trabajo que debería, y más ella si es la gobernadora, la primera gobernadora, si es la más feminista de Guanajuato, si es la más preocupada por los derechos humanos de las mujeres, debería tener una agenda para hacer avanzar los derechos de las mujeres y yo no le he visto una sola propuesta para prevenir la violencia contra las mujeres y lo que he visto es hacer ese show en la Alhóndiga cuando le decretan la alerta de género, todo un andamiaje. Desde mi perspectiva, esto es no entender que te decretan una alerta de género es gravísimo y preocupante, y no es para que haya un desfile de políticas”.

Además, Verónica Cruz dijo que en seis meses no se va a erradicar la violencia de género, pues incluso ya son dos meses desde que se decretó y se ha visto poco trabajo de las autoridades competentes en la materia.

Catalogar asesinatos como feminicidios no es la solución

Agregó que catalogar todos los asesinatos de las mujeres como feminicidios no es la solución, tampoco “achacarle” todo el trabajo a la Fiscalía del estado, a quien reconoció como la única instancia en tener una verdadera unidad de análisis para atender la violencia hacia las mujeres.

La verdad solución dijo, es que se atienda la violencia desde la raíz, y no dando dinero a las mujeres con los diversos apoyos y tarjetas, sino atiendo la problemática que hay que es la violencia desde el hogar, los embarazos tempranos, que provienen de violaciones hacia las mujeres, por mencionar algunos.

“Necesitamos entender cuáles son las razones, cuáles son los orígenes, pero sobre todo dónde están las razones estructurales de género. Las Libres, por ejemplo, en estos 24 años de trabajo de entender el fenómeno social la problemática de la violencia contra las mujeres hemos detectado tres razones de género que las mujeres tienen desde la primera infancia que van a estar en ese posible riesgo de desaparición y de feminicidio. El primero es el abuso sexual infantil, la violencia familiar en consecuencia embarazos en la adolescencia o en la niñez víctimas de violación estar en las calles consumiendo empezar por consumir droga y luego por venderle luego toda la cadena que conocemos si no se atiende eso desde la estructura y desde el origen vamos a tener los mismos problemas y eso por cierto la alerta de género está muy lejos de entender cuáles son las causas cuáles son las consecuencias cuáles son las razones”, concluyó.

