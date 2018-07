Amenazas del Crimen no nos intimidan: Gerardo Sosa

Más allá de preocupar el fallido atentado que se diera al utilizar un dron con granadas en contra del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, el mismo titular calificó esta acción como un hecho que los ocupa a seguir trabajando, ya que las amenazas del crimen no intimidan a las corporaciones.

Lamentó que este aparato haya caído en una de sus propiedades en el municipio de Tecate, cuando no es a su persona a quien se intenta dañar, sino a la figura que representa, y ésta siempre tendrá la protección de profesionales del orden público, ya sea su nombre, o cualquiera de los que lleguen a ocupar el cargo en un futuro.

En entrevista exclusiva para OEM y La Voz de la Frontera, el titular expresó: “Iba pasando por Tecate cuando me informaron de los hechos ya conocidos. Me dirigía a una reunión con la Cónsul de los Estados Unidos, por lo que dimos parte al grupo de coordinación quienes también apoyaron, tanto Sedena por tratarse de explosivos, como la PGR”.

Destacó que los esfuerzos por combatir al crimen organizado continuarán bajo el grupo de coordinación de Baja California, haciendo referencia, que a menos de 24 horas de lo sucedido, la Policía Estatal Preventiva (PEP) en apoyo con las demás fuerzas del orden, lograron el desmantelamiento de un plantío de marihuana en Tijuana. “Vamos a seguir, esto me da más ánimo ya que recibí diferentes muestras de apoyo tanto de empresarios como del sector social.

Hay solidaridad para que se siga trabajando institucionalmente. Sosa Olachea, reveló que habrá resultados puntuales para la entidad, como la próxima detención de la persona que diera muerte a su ex comandante de la PEP en el municipio de Ensenada a quien ya le siguen la pista muy de cerca. La investigación seguirá su curso y en ese sentido resalta que estarán coadyuvando con las instancias correspondientes hasta lograr esclarecer los hechos.

Destruyen Granadas Por otra parte, sobre el mismo tema, el comandante de la Segunda Región Militar, General Enrique Martínez, explicó que brindaron apoyo con personal especialista en explosivos, con el que retiraron las granadas que se encontraban ahí, y una vez que el Ministerio Público Federal decretó la destrucción de las mismas, se procedió a hacerlo.

Detalló que eran granadas de práctica, ya que observaron que se encontraban rellenas; dijo no conocer si se había enviado algún mensaje para el secretario, pero enfatizó que los artefactos no representaron ningún peligro, ya que era una simulación de granada amarrada a un dron. Reconoció que durante el año se han presentado algunos atentados contra diversos funcionarios, por lo que la seguridad debe ser una actividad permanente, pero por parte del ejército no brindarán algún tipo de seguridad para el secretario.