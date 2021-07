AMLO pide destituir a fiscal de Guanajuato por malos resultados en seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez sustituir al fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, ya que en virtud de que la entidad se mantiene en los primeros lugares de homicidios en el país.

“Es evidente que no hay buenos resultados. No es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato”, expresó.

Durante la conferencia matutina, López Obrador aseveró que el gobierno no puede estar secuestrado por facciones o grupos de interés, pues aunque la Federación ha apoyado a Guanajuato de diferentes maneras, los delitos en la entidad, principalmente, del fuero común siguen al alza.

López Obrador presentó una gráfica de homicidios dolosos en el país, en la cual Guanajuato es el estado con más casos de enero a mayo de 2021.

En respuesta a estos comentarios, el extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcantara, dijo que el Presidente también debe pedir la remoción de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, ya que también ha fallado en el cargo.

“Si pide la remoción de Zamarripa que también proceda el remover a Alejandro Gertz Manero y el segundo punto es que indudablemente en Guanajuato tenemos mucha impunidad, una atribuible por supuesto a la Federación todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada es responsabilidad de la Federación, pero también hay responsabilidad de la Fiscalía de Guanajuato por lo que toca a los delitos que competen a ésta y entonces tenemos una situación de impunidad muy grave en Guanajuato y por lo tanto hay que pedir la remoción de ambos”.

|| Con información de Mauricio Coss / El Sol de Irapuato y Ricardo Sánchez / El Sol de Irapuato ||