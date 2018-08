Analizará Martí Batres licencia de Manuel Velasco

Será la próxima semana cuando el senador Manuel Velasco Coello presente su licencia como legislador para así poder regresar a la gubernatura de Chiapas, de la cual se separó para tomar protesta en el Senado de la República.



El documento de licencia será platicado previamente con el presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama, pues tendrá que ser llamado su suplente Eduardo Enrique Murat Hinojosa, hermano del actual gobernador de Oaxaca.

Velasco Coello termina su mandato en Chiapas hasta el 8 de diciembre; sin embargo, maniobró en el Congreso Local para realizar reformas que le permitieran, primero, solicitar licencia sin que fuera excusa grave como lo marca el artículo 56 en su párrafo tercero, y segundo, regresar al gobierno como sustituto, interino o provisional dentro del mandato por el cual fue electo. Para ello se cambio la fracción VI del Artículo 52.

Otros artículos modificados en la Constitución Local son los artículos 45 y 55, que le permitió al mandatario estatal tomar protesta como senador y gobernador con licencia.

Defienden posicionamiento

Ayer, en conferencia de prensa, la mesa directiva del Congreso del Estado dijo que se modificó la Constitución siguiendo el lineamiento de la sentencia del Tribunal Federal Electoral, donde permite al gobernador ser candidato al Senado de la república, por lo que “a este Congreso nos corresponde normar situaciones para dar certeza, certidumbre política y social a los chiapanecos” aseguraron.

Por lo anterior, la reforma tiene como propósito no restringir los derechos políticos de los ciudadanos y posibilita al titular del Poder Ejecutivo estatal emanado por elección popular pueda actuar como gobernador sustituto, interino o provisional siempre que ello se presente dentro del mandato por el cual fue electo, con lo anterior no se violenta el artículo 116 fracción I de la Carta Magna, pues no permite que el ejecutivo estatal dure más de 6 años en el cargo, a través de cualquier forma de reelección, espíritu principal constitucional que se salvaguarda.

En tal virtud, la reforma contenida en el artículo 55 de la Constitución local establece la atribución a la Comisión Permanente para designar gobernador provisional y convocar en siete días naturales al Congreso a sesión extraordinaria para que erigido en Colegio Electoral designe Gobernador Sustituto, con lo cual se implementa un régimen más expedito de sustitución del titular del poder ejecutivo.

Activistas y defensores de derechos humanos pasearon, golpearon y quemaron una piñata con el rostro del senador y ahora gobernador con licencia de Chiapas, Manuel Velasco Coello, esto en protesta por la manipulación de las leyes en Chiapas que permitirá que Velasco Coello regrese como gobernador en diez días a la entidad.

Al respecto, el titular del Centro de Dignificación Humana, Luis Villagrán García, expuso: “trajimos hoy la piñata de Velasco Coello, porque como ciudadanos estamos hartos de este tipo de funcionarios, les hacemos un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que lo primero que haga es quitar a Manuel Velasco como Senador de la república”.

Explicó que la Constitución política mexicana, en su artículo 116 establece que después de haber sido elegido a través del voto popular gobernador, ya no se puede ser gobernador de nuevo.

“Sabemos que hay ciudadanos que interpusieron juicios de amparo, para que Velasco Coello no tome posesión como gobernador”, dijo.

Expresó que la manipulación de las leyes de parte de Velasco Coello, es una burla para los chiapanecos y una muestra “del mal y peor gobierno que ha tenido Chiapas en esta administración”.

Recordó que en lo que fue la administración de Velasco Coello, se desfalcaron las arcas del gobierno, existen adeudos hacia empresarios que prestaban servicios o productos, así como deudas al magisterio, sector salud y burocracia.

Por último, expusieron que organizaciones civiles no permitirán que se violente la carta magna, además, el lunes próximo protestaran en las afueras del Congreso de Chiapas, porque “no vamos a permitir a Velasco Coello que se burle más de los chiapanecos”, finalizó.