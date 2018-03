Aristóteles Sandoval agotará líneas de investigación tras desaparición de estudiantes

Quiero decirles que necesitamos mucho de sus denuncias, de sus aportaciones, estamos revisando de cada uno de los elementos que nos han aportado y decirles que no vamos a dormir hasta no tener toda la información contundente que nos lleve a la localización de los jóvenes desaparecidos

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco





El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fijó su postura tras las recientes desapariciones de jóvenes estudiantes universitarios de la entidad, en rueda prensa dijo ser "sensible con la incertidumbre de familiares por la ausencia de sus hijos".

El gobernador confirmó que se emprendió una búsqueda de los desaparecidos; "quiero informarles que en todo momento a partir de la denuncia, ha estado todo el aparato de de inteligencia, de fuerza, de investigación que cuenta el gobierno".

Sin embargo no pudo confirmar las razones de la desaparición de los jóvenes pese a que existe una versión donde el crimen organizado estaría envuelto en el caso, "estamos agotando la investigación, estamos agotando otras líneas que no podemos dar veracidad a ninguna de ella hasta no aportar más elementos".

Respecto a las reacciones de estudiantes de la UdeG y las marchas dijo; "Los estudiantes de Jalisco no deben de tener alguna duda, que estamos compartiendo la indignación, por supuesto me sumo a esta rabia, a nosotros nos corresponde a hacer justicia".

Finalmente dijo que ante las "fake news" no se haga caso de información que no esté validada de manera oficial.