Acusa líder de CTM a NGS por muerte de su hijo tras ataque en Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos.- Roberto Castrejón Campos, líder de la CTM en Morelos, ratificó su denuncia pública contra los líderes del Nuevo Grupo Sindical (NGS), Bulmaro Hernández y Ben Hur Hernández, a quienes señala de manera directa como los responsables de la muerte de su hijo y del empresario Jesús García tras la balacera en el centro de esta ciudad.

Ante estos crímenes pidió a la Fiscalía General del Estado abrir una línea de investigación contra los Hernández.

“Lo pido oficialmente a la Fiscalía y eso de que manda a decir que me da un plazo petitorio, no es necesario, porque en este momento ratifico lo que digo: que se abra una línea de investigación en contra de ellos; yo no les tengo miedo porque no tengo ningún problema”, declaró afuera de la funeraria donde se realizaron los servicios funerarios de su hijo Roberto Castrejón Calderón.

Además, rechazó las declaraciones de Bulmaro Hernández sobre que él y su hijo lo amenazaron de muerte.

Dijo que confía en las autoridades para que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, ya que sospecha que hubo dos tiradores.

Asimismo, indicó que no habían recibido llamadas ni mensajes amenazándolos.

“Los comerciantes pudieron alcanzarlo (al delincuente), claramente se ve cómo uno se agacha y agarra el reloj de mi hijo y su celular, y siguen dando vueltas, yo tengo esos videos y que pediré a la Fiscalía tome en cuenta para identificar bien a los responsables”, añadió.

Este martes, en pleno centro de Cuernavaca, un joven abrió fuego durante una protesta que realizaban comerciantes, matando a Roberto Castrejón Calderón y al empresario Jesús García.