Caravana migrante abandona Tuxtla Gutiérrez rumbo a EU

Migrantes de diversas naciones, principalmente de Venezuela, salieron ésta mañana del martes de Tuxtla Gutiérrez con destino a Estados Unidos. Su siguiente parada tras partir de la capital de Chiapas es Ocozocoautla de Espinosa.

Los extranjeros que decidieron salir caminando en su ruta de su país de origen hacia los Estados Unidos de América, y que permanecerion varias semanas varados en Tuxtla Gutiérrez, siguen en espera de obtener permiso provisional para transitar por México, ya que el Instituto Nacional de Migración no se les concedió para poder viajar en autobús. Sin embargo, abundan que siguen con sueños e ilusiones, pues su propósito es cambiar su vida y un futuro mejor para sus hijos.

En la caravana van hombres, mujeres y niños; mujeres embarazadas, niños en los hombros y menores de todas las edades, quienes han parado en varios puntos antes de salir a la carretera federal Tuxtla Gutiérrez - Ocozocoautla de Espinosa. En su viaje han comprado alimentos, en los cuales principalmente se encuentra el agua, para estar en condiciones de aguantar la caminata al vecino municipio de la capital de Chiapas.

Los migrantes cuentan que están expuestos a todo, pues implica un riesgo viajar en la carretera federal caminando, aún cuando indican que no les queda otra alternativa tras la negativa del INM de concederles el permiso que les permita viajar en autobuses a la Ciudad de México, para eventualmente llegar a la frontera México Estados Unidos de América.

En la multitud también van profesionistas y ex agentes de la policía de Venezuela que dejaron su cargo, pues eran obligados a perseguir al pueblo por órdenes de Nicolás Maduro; de eso tuvieron que pedir perdón. Hoy, caminan por la carretera y van con el deseo de que nadie se quede, "si llega uno llegamos todos. Si se nos queda uno, de ser posible lo cargaremos en los hombros" señalan los migrantes.

Esta caravana, de aproximadamente 500 personas, se encontrará en Arriaga con la que viene de Tapachula para seguir su ruta con destino a la Ciudad de México, para después dirigirse a la frontera norte de esta nación. Los migrantes piden a la población solidaridad en su trayecto, lo único que necesitan son alimentos y un lugar dónde poder descansar sin sentirse vulnerables al peligro.

Es un negocio los permisos del INM: migrantes

El fenómeno migratorio para el Instituto Nacional de Migración (INM) de México es un gran negocio, migrantes señalan que se les niega los permisos provisionales que necesitan para transitar por el país.

"El negocio está muy fácil, nos pide dinero, nos despoja de la poca plata que traemos o nos detiene en cualquier parte de la nación para regresarnos a Villahermosa y de nueva cuenta tenemos que retomar la ruta, no sin antes obligarnos a firmar documento en el que nos comprometemos a salir lo más pronto posible de este país", explican extranjeros que viajan en caravana a la ciudad de Arriaga.

Los migrantes señalan que el INM los ha traído desde Tapachula hasta Tuxtla Gutiérrez, obligándolos a buscar por cuenta propia su destino.

"Nos entregamos en la frontera sur pero nos hacen creer que nos documentarán en Tuxtla Gutiérrez y no sucede así, solicitamos audiencia y no nos atienden, no hay protección, no hay estancia legal. Nos traen de madrugada o de noche a esta ciudad y nos abandonan a las calles a nuestra suerte y al no tener documentos nos obligan a dormir en la calle", insisten.

Extranjeros aseguran que son una máquina de trabajo para el Instituto Nacional de Migración en Chiapas, y que no pueden seguir. Ante esta situación, comentan que deciden salir nuevamente en caravana ya que Migración hace caso omiso a su situación, y que por el contrario, los hacen caminar y regresar, para seguir perseverando el negocio. Incluso señalan que hay quienes han sido asegurados en el momento que intentaban cruzar la frontera México - Estados Unidos de América.

Por el otro lado, en Tuxtla Gutiérrez, la circunstancia tampoco es fácil para los migrantes, ya que además de las vueltas que les hicieron dar anteriormente, mencionan que les cobran 10 pesos el uso de sanitarios, 10 pesos para bañarse todos los días, y no los dejan salir de la ciudad para continuar con su ruta de viaje, pese que aún tienen que caminar para llegar a la Ciudad de México.

Vamos a ver cómo se porta el Instituto Nacional de Migración durante la caravanaMigrante

Los migrantes que han sido regresados de varios puntos del país son llevados a Villahermosa en el estado de Tabasco, algunos en autobús, otros en avión de la frontera norte, ahí permanecen privados de su libertad y con el compromiso de que deben salir de México son liberados, en cambio deciden arriesgar y nuevamente se incorporan a su ruta, muchos de los que salieron en caravana de Tuxtla Gutiérrez hacia Arriaga este martes llevaban un año en la capital de Chiapas, otros meses, hay quienes un mes, quince días o dos semanas, pero la misión es llegar a la frontera norte de México.

