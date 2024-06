Ciudad Juárez: suspende clases el 14 de junio por altas temperaturas

Debido a las altas temperaturas, al calor extremo y a las carencias de algunas escuelas por falta de electricidad o agua, el ciclo escolar de nivel básico en Ciudad Juárez, culminará el próximo 14 de junio, así lo informó el subsecretario de Educación en la zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada.

El funcionario señaló que esta orden se dio desde la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), el ajuste en el calendario escolar cuenta con la autorización por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, se socializó con la Asociación Estatal de Padres de Familia, y las Secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y padres de familia.

Mundo Calor en el mundo sigue imparable: se cumple un año de batir récords

Ciclo escolar 2024 en Ciudad Juárez. Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

En el oficio de autorización, la SEyD detalló que el próximo viernes será el último día de clases para las alumnas y alumnos de los planteles pertenecientes a los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

“De acuerdo a las condiciones que hemos estado viendo, cuando no hay luz o los aires acondicionados no les dan abasto, porque está muy fuerte el sol y que no cuentan con la infraestructura física para los minisplits, sí está muy complicado, no podemos estar arriesgando a nuestros niños”, opinó Fuentes Estrada.

Indicó que escuelas que no contaban con electricidad disminuyeron su horario de 8:00 a 11:30 horas y continuaban trabajando en zoom en sus casas.

Finalmente, el subsecretario de Educación de la zona Norte, informó que el calendario quedaría de la siguiente manera: Del 17 al 27 de junio se tendrá la entrega de evaluaciones del tercer periodo a las madres y padres de familia.

Puede interesarte: Ya no hay lugar en el planeta a salvo de una ola de calor debido al cambio climático

Esto considerando la calendarización y los horarios correspondientes por parte de cada centro educativo.

Subsecretario de Educación en la zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada. Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

En caso de tener la necesidad de atender el rezago escolar de alumnas y alumnos, en el periodo del 17 al 27 de junio se programará con las madres y padres de familia la atención del alumnado en un horario de 9:00 a 11:30 horas.

Para el viernes 28 de junio se efectuará la última sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar del actual ciclo lectivo, y el lunes 1 de julio se tendrá la aplicación de la Evaluación Diagnóstica a estudiantes de nuevo ingreso a Secundaria.

El 5 de julio se programó la descarga administrativa, y el 8 y 9 de julio, se llevará a cabo la entrega de boletas de evaluación y certificados a las madres y padres de familia.

El martes 9 de julio concluirá oficialmente el ciclo escolar 2023-2024, y los días 10, 11 y 12 de julio se desarrollará en todos los centros educativos el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes.

Nota original publicada en El Heraldo de Juárez