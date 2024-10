Desbordamiento del río Teapa en Tabasco deja incomunicadas a familias

“Fue entre 7 y 7:30 que el agua empezó a subir y aquí nos quedamos atrapados; sin poder ir a buscar comida ni nada” dijo en entrevista la señora María Gladis, una de las afectadas por el desbordamiento del río Teapa que ocasionó la mañana de este sábado 19 de octubre un vado de 80 cm de profundidad sobre la carretera Villahermosa-Teapa.

Con un tirante de 1.8 km, autoridades municipales y el Instituto de Protección Civil restringieron el paso vehicular de unidades pesadas por el peligro que pudiese ocurrir debido a la fuerza del agua en el tramo 45+400 47+200 que comprende de la comunidad Francisco Sarabia hacia el rancho bananero Martín Bananas.

Por su parte, uno de los habitantes conocido como Bronco Bananas y la Rampa mencionó que aunque parezca que no hay peligro alguien podría ser arrastrado por la corriente pues la fuerza de la corriente va en aumento.

⛈️ La zona platanera fue afectada por las lluvias que ocasionaron el desbordamiento del río Teapa.



🚨 Para este sábado @ProcivilTabasco estima que las #Lluvias continuen este día con potencial de 250 mm



📹 Carlos Pérez pic.twitter.com/pC4uP48Iny — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) October 19, 2024

Asimismo, Juan "N" quien se traslada en motocicleta hacia Tuxtla Gutiérrez se encuentra en la incertidumbre sobre su viaje

"Llevo una hora esperando para poder pasar, no se si podré seguir o me regreso a Villahermosa ya que aunque traigo una moto con motor de 250 no creo que pueda pasar".

Unidades pequeñas pararon sobre la carretera debido a que no pudieron cruzar el vado formado en la Villahermosa-Teapa por el desbordamiento del río. Foto. Carlos Pérez / El Heraldo de Tabasco

En imágenes y videos captados por esta casa editorial, se observa algunos automovilistas que tuvieron que parar sus motores tras la presencia del vado.

🚨#Alerta / Con una fuerte corriente y arrastre de basura, así se encuentra este sábado el río Teapa a la altura del puente Morelos https://t.co/waJjFQPqzK



📹 Carlos Pérez pic.twitter.com/CkfWLm94n7 — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) October 19, 2024

Por otro lado, el río Teapa se mantiene arriba de su nivel con fuerte corriente y el arrastre de sedimentos y basura.

Pronóstico de lluvias en Tabasco

Este día la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estima lluvias torrenciales en Tabasco con potencial de 250 mm sobre todo en las subregiones de Ríos, Sierra y Macuspana.

Lo anterior por los efectos del frente frío número 4 y la tormenta tropical Nadine que también ocasionará lluvias de 75 a 150 mm al resto del estado.

Para este sábado, se prevén #Lluvias torrenciales en regiones de #Campeche, #Chiapas, #Oaxaca, #QuintanaRoo, #Tabasco y #Veracruz.



Más información en 👉https://t.co/77OBmvr5RA pic.twitter.com/iLABPf4S3m — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2024

Ante esto, el Instituto de Protección Civil (IPCET) señaló sobre posibles afectaciones por encharcamientos en zonas bajas y urbanas.

Sembradíos de plátano quedaron bajo el agua. Foto: Carlos Pérez / El Heraldo de Tabasco

“Aumentos de ríos serranos y de la cuenca del Usumacinta y Puxcatán”.

Actividad eléctrica fuerte al norte y este y vientos de hasta 60 km en la costa con oleaje elevado de 3 metros.

Nota publicada en El Heraldo de Tabasco